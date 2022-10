Volley A3, Parma inizia con cinque set e conquista la vittoria su Garlasco

Una battaglia da cinque set e una vittora da batticuore. La WiMore Parma vince la prima in casa di serie A3 3-2 contro Garlasco. Un successo di cuore, ottenuto in rimonta al termine di una partita emozionante durata oltre due ore e risolta al tie-break, quando dopo il cambio di campo è salito in cattedra il centrale Bara Fall, autore di ben diciotto punti di cui sette muri.

"La squadra è stata concentrata punto dopo punto, non abbiamo mollato niente e si è lottato come dobbiamo fare in ogni partita. Dobbiamo restare uniti, - ha commentato Fall al termine - lavorare e lavorare: questi sono i risultati dei due mesi di preparazione, siamo tutti contenti. I precedenti due test con Garlasco ? Eravamo molto indietro, adesso stiamo lavorando tanto e piano piano si vedono i risultati. Tutti i ragazzi hanno giocato benissimo. La mia prestazione? Devo ringraziare i compagni che mi aiutano tanto anche durante la settimana, meno pensi e meno rischi di fare male. Bellissimo vincere davanti a mille tifosi, speriamo ce ne siano sempre di più nelle prossime partite. Il pubblico è stato il settimo uomo per noi". Prossimo impegno in programma domenica 16 ottobre alle 18 in casa dellaMed Store Tunit Macerata, vittoriosa in tre set in trasferta contro la Erm Group San Giustino.

WiMORE Parma-Moyashi Garlasco 3-2 (25-21, 18-25, 24-26, 25-17, 15-9)

WiMORE PARMA: Chakravorti, Cuda 14, Reyes 12, Rossatti 18, Sesto 9, Fall 18, Cereda (L), D. Codeluppi, Bussolari, Beltrami, Colangelo. N.e. Zecca (L), Chirila. All.: A.Codeluppi-Borghi

MOYASHI GARLASCO: Bellucci 5, Giannotti 19, Baciocco 13, Puliti 15, Peric 9, Romagnoli 11, Calitri (L), Accorsi. N.e. Minelli, Pecoraro. All.: Bertini-Moro