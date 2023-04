Volley A3 playoff ottavi, ottima Parma: battuta Macerata

Esordio scoppiettante. La Wimore Parma inizia alla grande gli ottavi di finale dei playoff di serie A3 battendo 3-1 Macerata. Nella seconda gara basterà conquistare due set (la formula infatti non prevede una serie al meglio delle tre gare, ma l'eventuale golden set). Il ritorno è fissato per domenica 16 aprile alle 18 a Macerata.

Dopo i primi due parziali di altissimo livello, il piccolo passaggio a vuoto al terzo non ha influenzato il risultato finale deciso anche dalla vena prolifica di Dimitrov, mvp e autore di ben 28 punti, e dal carisma del suo capitano Sesto, che, esattamente come a Mirandola ha messo a terra il primo e l’ultimo pallone della partita.

"Siamo stati molto bravi, - commenta il libero Mattai Cereda - abbiamo giocato tre set di altissimo livello e molto bene, soprattutto, di squadra. Nel terzo, tenendo sempre rispetto del grande valore dell’avversario, ci è mancato quell’aspetto di collettivo e unione, di noi che giochiamo insieme e seguiamo tutti uno stesso obiettivo. Eravamo sotto 2 a 5 nel quarto, non era scontato riprendersi, tirare ancora fuori quella voglia e ritrovare il gioco di squadra. Adesso viene il difficile perché siamo avanti nella serie ma abbiamo messo solo un mattoncino: loro hanno giocatori di grandissimo valore e non dobbiamo dare nulla per scontato. Nella gara di ritorno servirà essere coscienti dei propri mezzi perché quando accade diamo fastidio a tutti. Siamo cresciuti, questa forza è scaturita dal momento difficile che abbiamo avuto a metà del girone d’andata, complici gli infortuni, il nervosismo, la voglia di far risultato, siamo stati bravi a non mollare e a unirci di più nonostante magari il susseguirsi di risultati negativi. Da lì siamo usciti e ora vogliamo arrivare più in fondo possibile. E’ veramente tanta roba giocare qua con tutte queste persone, ti danno quella spinta in più e fa molto piacere vedere il palazzetto pieno perché vuol dire che trasmettiamo qualcosa sia ai più giovani che ai più grandi. Sono davvero fantastici".

WiMORE Parma-Med Store Tunit Macerata 3-1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-15)

Parma: Chakravorti 3, Dimitrov 28, Rossatti 9, Reyes 5, Fall 13, Sesto 9, Cereda (L), Beltrami, Colangelo, D.Codeluppi. N.e. Zecca (L), Ferraguti, Bussolari, Chirila. All.: A.Codeluppi-Raho.

Macerata: Kindgard 3, Morelli 18, Wawrzynczyk 9, Lazzaretto 12, Luisetto 3, Pizzichini 9, Gabbanelli (L), Margutti 1, Ravellino. N.e. De Col, Paolucci, Bacco. All.: Gulinelli-Caldarola.