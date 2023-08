Volley A3, Parma scalda i motori: raduno vicinissimo

La WiMore Salsomaggiore si ritroverà lunedì 21 agosto a Parma per iniziare la preparazione in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca al via il prossimo 15 ottobre. Il raduno è fissato in mattinata al centro sportivo Coopernuoto a Moletolo, dove la squadra di coach Alberto Raho, coadiuvato dal preparatore atletico Massimiliano Rimoldi, nel corso della settimana inaugurale, si alternerà tra pesi, piscina e beach volley, potendo usufruire della Parma Beach Arena, poi nel pomeriggio alle 19 ci sarà la prima seduta della stagione alla palestra Oltretorrente in via Pintor.

Già definito anche il ricco programma di allenamenti congiunti: il primo test è in calendario sabato 9 settembre nella tana della Delta Group Porto Viro, squadra veneta di Serie A2 in cui nelle vesti di secondo allenatore figura l’ex Marcello Mattioli, poi il 16 sarà la volta della Moyashi Cup di Garlasco, un triangolare con i padroni di casa del Moyashi Garlasco e la matricola Gabbiano Mantova, seguito dall’esordio al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme di mercoledì 20 settembre con Gamma Chimica Brugherio, a cui sarà ricambiata la visita il 30 dello stesso mese. A completare il quadro il doppio appuntamento al cospetto della Stadium Mirandola degli ex Rossatti, Quartarone e Scita, il 24 settembre in trasferta e il 7 ottobretra le mura amiche nell’ultimo atto della preseason, e della Canottieri Ongina, formazione piacentina da anni ai vertici in Serie B, da affrontare infrasettimanalmente il 27 settembrea domicilio e il 3 ottobre fuori casa.