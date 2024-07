La parmigiana Chiara They si conferma ai vertici del beach volley italiano

A Montesilvano (Pescara) Sara Breidenbach e Chiara They conquistano la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto Fonzies di beach volley che ha assegnato anche la Coppa Italia 2024. Splendida affermazione per la parmigiana Chiara They, ai vertici ormai della disciplina per quel che riguarda l’ambito nazionale. La finale femminile che ha viste opposte appunto They e Breidenbach a Michela Lantignotti e Giada Benazzi 2-1 (13-21, 28-26, 15-12) è stata una sfida intensa, di altissimo livello, tra due coppie che durante tutto il weekend hanno dimostrato l’ottimo stato di forma e che potranno sicuramente essere protagoniste nelle prossime tappe del circuito tricolore targato Federazione Italiana Pallavolo.

In avvio di primo set Michela Lantignotti e Giada Benazzi hanno spinto subito forte sull’acceleratore e le avversarie si sono state nettamente. Breidenbach e They da parte loro hanno provato a recuperare ma Lantignotti -Benazzi non hanno abbassato la guardia e il ritmo e vinto il set (21-13). L’avvio del secondo set è stato caratterizzato da una buona partenza di Sara Breidenbach e Chiara They (10-7).

La reazione di Lantignotti e Benazzi non si è fatta attendere e hanno risposto colpo su colpo (18-18). Finale di set accesissimo con la voglia di They e Breidenbach di riportate le cose in parità che ha prevalso e un ace vincetene della Campionessa d’Italia Breidenbach (28-26) ha portato in parità il conteggio dei set. Nel tie-break il ritmo è stato alto fin dall’ inizio. Breidenbach e They galvaniffaze della vittoria nel secondo set hanno imposto il proprio ritmo.

Nel finale ancora una buona gestione generale ha permesso a Sara e Chiara di chiudere il match alla seconda palla match (15-12). Nata a Parma il 23 giugno 1999, nelle ultime tre annate Chiara They ha giocato nel Galaxy Volley Collecchio in B2. I primi passi li ha mossi nell'Energy Volley ,storica società di Parma, prima di passare alla nazionale di beach volley dove è rimasta dal 2016 al 2021. Nel campionato 2024-2025 sarà protagonista a San Giorgio Piacentino.