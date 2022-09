Volley serie A3, la Wimore vara la campagna abbonamenti

La WiMORE Volley Parma comunica l’apertura della Campagna Abbonamenti, a cura di Area Italia, relativa alla stagione sportiva 2022-23 per le partite casalinghe al PalaRaschi di Parma della squadra gialloblù che partecipa al campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca. Da oggi sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali presso la segreteria della Volley Parma in via Silvio Pellico 14/A a Parma, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30, oppure in via telematica inviando una mail all’indirizzo segreteria@volleyparma.it. L’abbonamento 2022-2023, caratterizzato dal claim “#Certi amori non finiscono”,è costituito dalle tredici gare della regular season del Girone Bianco che la WiMORE Parma disputerà tra le mura amiche a cominciare dall’esordio in campionato in programma domenica 9 ottobre alle 18 contro il Moyashi Garlasco.

Questo è il listino prezzi:

Per gli Under 12 nati dal 01/01/2011 in poi è previsto l’ingresso gratuito a tutte le partite.

Per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 18 anni e per gli Over 65 (nati prima del 31/12/1957) è previsto l’abbonamento Ridotto al costo di 30 euro.

Per i tesserati Fipav Under 18 di ogni società di pallavolo è previsto l’abbonamento Ridotto Fipav al costo di 20 euro.

L’abbonamento Intero consente di assistere alle tredici partite interne e di ricevere la t-shirt Supporter targata WiMORE Volley Parma. La sottoscrizione avrà il costo di 50 euro.

L’abbonamento Vip include quanto previsto nell’Intero (ingresso alle tredici partite e t-shirt Supporter) con l’aggiunta dell’accesso all’Area Hospitality durante le partite e il posto riservato in Tribuna Centrale Settore Blu. Il costo della tessera stagionale sarà di 150 euro.

Maggiori informazioni nella sezione dedicata alla “Campagna Abbonamenti 2022/2023” sul sito www.volleyparma.it

L’ELENCO DELLE PARTITE DELLA WiMORE PARMA AL PALARASCHI

Girone d’andata:

Domenica 9 ottobre 2022 ore 18.00: WiMORE Parma-Moyashi Garlasco

Domenica 23 ottobre 2022 ore 18.00: WiMORE Parma-Vigilar Fano

Domenica 6 novembre 2022 ore 18.00: WiMORE Parma-TMB Monselice

Domenica 20 novembre 2022 ore 18.00: WiMORE Parma-Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Domenica 27 novembre 2022 ore 16.00: WiMORE Parma-Gamma Chimica Brugherio

Giovedì 8 dicembre 2022 ore 18.00: WiMORE Parma-Monge-Gerbaudo Savigliano

Sabato 17 dicembre 2022 ore 20.30: WiMORE Parma-Stadium Pallavolo Mirandola

Girone di ritorno:

Domenica 8 gennaio 2023 ore 18.00: WiMORE Parma-Med Store Tunit Macerata

Domenica 15 gennaio 2023 ore 16.00: WiMORE Parma-Geetit Bologna

Domenica 29 gennaio 2023 ore 19.00: WiMORE Parma-Volley Team San Donà di Piave

Domenica 12 febbraio 2023 ore 18.00: WiMORE Parma-ErmGroup San Giustino

Domenica 5 marzo 2023 ore 18.00: WiMORE Parma-Da Rold Logistics Belluno

Domenica 26 marzo 2023 ore 18.00: WiMORE Parma-Abba Pineto