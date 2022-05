Wimore, per l'Under 15 maschile il sogno svanisce al tie break

L’Under 15 Regionale maschile della WiMORE Energy Volley Parma si arrende solo al tie-break (25-14, 21-25, 25-15, 18-25, 15-8) nella semifinale regionale di fronte ai padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza e fallisce di un soffio l’accesso alle finali nazionali, riservato alle prime due classificate dell’Emilia Romagna. Il titolo regionale di categoria finisce nelle mani della Bper Anderlini Blu Modena, che travolgono i piacentini nell’atto conclusivo sfiorato dalla squadra gialloblù al termine di una partita tra alti e bassi. Dove è mancato l’acuto nell’ultimo parziale dopo aver recuperato per ben due volte gli avversari, avanti prima 1 a 0 e poi 2-1, più lucidi alla distanza quando le energie cominciavano a scarseggiare. Resta la buona prestazione che conferma il grande impegno e la crescita di tutti i ragazzi nel corso di questa stagione.

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché affrontavamo i padroni di casa che hanno giocatori importanti tra le loro fila - spiega il tecnico Matteo Meli – abbiamo sofferto tanto in ricezione nel primo set poi ci siamo riscattati arrivando fino al tie-break. La partita rispecchia quella che è stata tutta la nostra stagione in cui ci siamo espressi in maniera altalenante pur mantenendo sempre un buon livello di gioco. Peccato, le finali nazionali sarebbero state il coronamento di un sogno però spero che i ragazzi possano imparare tanto da quest’esperienza e di non dare niente per scontato: nella pallavolo bisogna essere precisi e costantemente sul pezzo altrimenti alla prima distrazione gli avversari ti puniscono”.

Qui, di seguito, il risultato ed il tabellino della partita tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e WiMORE Energy Gialla Parma valida per la semifinale della Final Four Regionale Under 15 maschile:

Gas Sales Bluenergy Piacenza-WiMORE Energy Gialla Parma 3-2 (25-14, 21-25, 25-15, 18-25, 15-8)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Magagnoli, Bertoli, Zlatanov, Cusati, Aquino, Bettoni, Balordi, Pernice, Lancetti, Hulko, Maffini, Tejada, Cherrez Paredes (L), Subacchi (L). All.: Barbon-Piazzi

WiMORE ENERGY GIALLA PARMA: Marchiani, Denina, Aiello, F.Monica, Zecca, Bercella, Zantelli, Santini, Dall’Ara, S.Monica (L), Medici (L), Chiesi, Conforti. All.: Meli-Raho-Mazzuccato

Arbitri: Eleonora Gioia (Reggio Emilia)-Alessandro Baldi Forti (Reggio Emilia)

RISULTATI FINAL FOUR REGIONALE UNDER 15 MASCHILE:

Semifinali:

Gas Sales Bluenergy Piacenza-WiMORE Energy Gialla Parma 3-2 (25-14, 21-25, 25-15, 18-25, 15-8)

Bper Anderlini Blu Modena-Zinella Vip Bologna 3-0 (25-15, 25-22, 25-18)

Finale:

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Bper Anderlini Blu Modena 0-3 (17-25, 18-25, 13-25)