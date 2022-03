Per la Wimore trasferta insidiosa in Romagna

Primo dei tre impegni in una settimana per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 17,30 affronta la trasferta più lunga della stagione a San Mauro Pascoli in casa del Sab Group Rubicone, spazzato via nettamente all’andata ma capace tra le mura amiche di raccogliere cinque vittorie e due sole sconfitte al cospetto della capolista Mirandola e di San Martino. Il secco 3-0 rifilato proprio a San Martino, valso il quarto successo consecutivo, ha rafforzato le certezze dei gialloblù, sempre più saldi al secondo posto in classifica nel girone E del campionato nazionale di Serie B maschile, che saranno poi attesi da due partite ravvicinate al PalaRaschi con Viadana, nel recupero di mercoledì prossimo decisivo in ottica play-off, e Ravenna tra poco più di sette giorni. L’obiettivo è di arrivarci nelle migliori condizioni possibili in termini fisici, mentali e di risultati mantenendo l’imbattibilità sotto la gestione Zanichelli, che fino a questo momento ha ottenuto nove punti su altrettanti disponibili nonostante la perdurante situazione d’emergenza. In terra romagnola mancherà ancora Maletti, che si avvicina al rientro a piccoli passi dopo l’intervento alla mano destra effettuato nello scorso mese di gennaio, ma la squadra sta progredendo a vista d’occhio sul piano degli automatismi: buon approccio nei primi set e grande carattere alla distanza, dove la lotta palla su palla esalta, in primis, l’esperienza degli uomini chiave del sestetto. E servirà la stessa fame e determinazione per superare indenni l’ostacolo Rubicone, partito a spron battuto con tre affermazioni in stecca davanti al suo pubblico prima di rallentare il ritmo ma rimanere in ogni caso ben al di sopra della zona rossa.

Coach Davide Zanichelli non si fida degli avversari di turno e individua le insidie di un match da non sottovalutare. “Sarà una delle trasferte più lunghe, dovremo prendere riferimenti con una palestra diversa ed entrare subito in partita. Con San Martino è andata bene, è stata una vittoria netta anche se non era la vera San Martino e questo ci ha avvantaggiato molto. Loro non hanno affrontato benissimo la gara, noi siamo partiti bene e l’unico neo è che ci siamo spenti un pochino pur avendo vinto per 3-0. La situazione degli indisponibili? Non è cambiata più di tanto, i ragazzi stanno recuperando pian piano però non sono ancora pronti per scendere in campo. La continuità di risultati dà fiducia, non ci fa avere una tensione in più ma finora abbiamo fatto solo quello che dovevamo fare. Dobbiamo fare bottino pieno in casa di Rubicone, giocare alla morte con Viadana e continuare a guardare di partita in partita perché altrimenti diventa dura”. La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di Sab Group Rubicone e WiMORE Energy Parma impegnate nella diciannovesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

SAB GROUP RUBICONE: 1 Gherardi (P), 3 Venturini (O), 4 Pieri (L), 5 Massaro (P), 7 Zammarchi (S), 8 Aldini (S), 9 Amorico (S), 11 Mazzotti (O), 12 Bellomo (S), 13 Rocchi (C), 14 Nori (C), 16 Morrone (C), 17 Rizzi (L). All.: Pedrelli-Ponticelli

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 11 Barbieri (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 18 Muroni (O). All.: Zanichelli-Meli

ARBITRI: Marianna Santonnicolo (Sant’Angelo in Vado)-Vieri Santin (Pesaro)

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Consar Ravenna-Querzoli S.Volley Forlì

Sab Group Rubicone-WiMORE Energy Parma

Niagara 4 Torri Ferrara-Moma Anderlini

Ama San Martino-Viadana Volley

Stadium Mirandola-Kerakoll Sassuolo

Modena Volley-National Transport Villadoro

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 37; WiMORE Energy Parma* 30; Viadana Volley** 26; Nat.Transport Villadoro* 25; Moma Anderlini, Querzoli S.Volley Forlì 24; Ama San Martino* 22; Sab Group Rubicone** 19; Kerakoll Sassuolo* 16; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara* 4; Modena Volley 1.

*una gara in meno

**due gare in meno