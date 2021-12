Per la Wimore Energy Parma occasione d'oro a Ravenna

Missione continuità per la Wimore Energy Parma, che vuole sfruttare nel migliore dei modi l'assist offerto dal calendario. Il prossimo impegno degli uomini ancora guidati da Alberto Raho, vero porta fortuna della squadra gialloblù in virtù dei 10 punti raccolti sui 12 disponibili, affronterà in trasferta la Consar Ravenna. L'occasione per i gialloblù, che stazionano al secondo posto in graduatoria, è ghiotta in quanto la squadra romagnola occupa attualmente la seconda piazza e non ha mai ottenuto una vittoria davanti al proprio pubblico.

Non sottovalutare il match sarà dunque un compito indispensabile e a farsene portavoce è proprio il tecnico: "Possiamo dire che abbiamo archiviato nel migliore dei modi la sconfitta di San Martino e siamo riusciti con Rubicone a mostrare le nostre capacità davanti al pubblico di casa, questo ci ha fatto ancora più piacere. Avevo chiesto ai ragazzi più grinta e un risultato che fosse tondo ed è effettivamente arrivato. Ravenna è un’altra squadra giovane, bisognerà stare attenti, soprattutto, dal punto di vista fisico perché anche se magari possono non avere gli stessi mezzi tecnici di quelle che stazionano in alta classifica non dovremo abbassare la guardia come del resto in tutto il campionato. Giochiamo fuori casa, ci attende la trasferta più lunga da qui a fine anno e, ragionando sulle nostre caratteristiche, dobbiamo curare la fase ricezione-punto ed essere un po’ più cinici cercando di trovare il punto il prima possibile. Il grado d’affiatamento sta aumentando e migliorando, stiamo facendo delle esercitazioni specifiche per la palla super in posto 4, per la seconda linea e, anche e soprattutto, sui primi tempi, le tre particolarità su cui dovevamo lavorare di più. Stiamo provando nuove palle che ci serviranno nel prosieguo del campionato e rispondendo bene con entrambi i palleggiatori che si stanno adattando al meglio agli schiacciatori. Adesso cerchiamo di accelerare questo percorso".

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Gli arbitri saranno Luca Porti di Urbania e Rosalba Santoniccolo di Sant’Angelo in Vado.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E

Stadium Mirandola 21; WiMORE Energy Parma 18; Ama San Martino, Viadana Volley 16; Moma Anderlini 14; Nat.Transport Villadoro, Querzoli S.Volley Forlì 13; Sab Group Rubicone 12; Kerakoll Sassuolo 10; Consar Ravenna 6; Niagara 4 Torri Ferrara 4; Modena Volley 1.