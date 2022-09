Volley serie A3, la Wimore conosce il calendario definitivo

Nei giorni scorsi la Lega Volley ha pubblicato il calendario definitivo del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca che scatterà il prossimo 9 ottobre. Per la WiMORE Parma, inserita nel Girone Bianco e alla sua prima partecipazione assoluta in questa categoria, sono previsti tre anticipi al sabato: il primo tra le mura amiche del PalaRaschi il 17 dicembre alle 20.30 con la Stadium Pallavolo Mirandola nell’ultima giornata del girone d’andata, i restanti due, in programma il 4 febbraio e il 18 marzo 2023, entrambi alle 18, rispettivamente in casa di TMB Monselice e Monge-Gerbaudo Savigliano.

SERIE A3 CREDEM BANCA GIRONE BIANCO 2022/23

IL CALENDARIO DEFINITIVO DELLA WiMORE PARMA

Girone d’andata:

Prima Giornata (9 ottobre 2022 ore 18.00): WiMORE Parma-Moyashi Garlasco

Seconda Giornata (16 ottobre 2022 ore 18.00): Med Store Tunit Macerata-WiMORE Parma

Terza Giornata (19 ottobre 2022 ore 20.30): Geetit Bologna-WiMORE Parma

Quarta Giornata (23 ottobre 2022 ore 18.00): WiMORE Parma-Vigilar Fano

Quinta Giornata (30 ottobre ore 16.00): Volley Team San Donà di Piave-WiMORE Parma

Sesta Giornata (6 novembre 2022 ore 18.00): WiMORE Parma-TMB Monselice

Settima Giornata (13 novembre 2022 ore 18.00): ErmGroup San Giustino-WiMORE Parma

Ottava Giornata (20 novembre 2022 ore 18.00): WiMORE Parma-Sol Lucernari Montecchio Maggiore

Nona Giornata (27 novembre 2022 ore 16.00): WiMORE Parma-Gamma Chimica Brugherio

Decima Giornata (4 dicembre 2022 ore 19.00): Da Rold Logistics Belluno-WiMORE Parma

Undicesima Giornata (8 dicembre 2022 ore 18.00): WiMORE Parma-Monge-Gerbaudo Savigliano

Dodicesima Giornata (11 dicembre 2022 ore 18.00): Abba Pineto-WiMORE Parma

Tredicesima Giornata (17 dicembre 2022 ore 20.30): WiMORE Parma-Stadium Pallavolo Mirandola

Girone di ritorno:

Quattordicesima Giornata (26 dicembre 2022 ore 18.00): Moyashi Garlasco-WiMORE Parma

Quindicesima Giornata (8 gennaio 2023 ore 18.00): WiMORE Parma-Med Store Tunit Macerata

Sedicesima Giornata (15 gennaio 2023 ore 16.00): WiMORE Parma-Geetit Bologna

Diciassettesima Giornata (22 gennaio 2023 ore 19.00): Vigilar Fano-WiMORE Parma

Diciottesima Giornata (29 gennaio 2023 ore 19.00): WiMORE Parma-Volley Team San Donà di Piave

Diciannovesima Giornata (4 febbraio 2023 ore 18.00): TMB Monselice-WiMORE Parma

Ventesima Giornata (12 febbraio 2023 ore 18.00): WiMORE Parma-ErmGroup San Giustino

Ventunesima Giornata (19 febbraio 2023 ore 18.00): Sol Lucernari Montecchio Maggiore-WiMORE Parma

Ventiduesima Giornata (26 febbraio 2023 ore 16.00): Gamma Chimica Brugherio-WiMORE Parma

Ventitreesima Giornata (5 marzo 2023 ore 18.00): WiMORE Parma-Da Rold Logistics Belluno

Ventiquattresima Giornata (18 marzo 2023 ore 18.00): Monge-Gerbaudo Savigliano-WiMORE Parma

Venticinquesima Giornata (26 marzo 2023 ore 18.00): WiMORE Parma-Abba Pineto

Ventiseiesima Giornata (2 aprile 2023 ore 18.00): Stadium Pallavolo Mirandola-WiMORE Parma