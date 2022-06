Wimore, l'under 14 maschile all'assalto del titolo regionale

Domani a Cesena si gioca la Final Four Regionale dell’Under 14 maschile, a cui prenderà parte anche la WiMORE Energy Volley Parma che alle 16,30 alla palestra Cubo Classico sfiderà in semifinale l’Uisp Imola Volley. L’altro confronto opporrà alla stessa ora Zinella Vip Bologna e Consar 14 Val Ravenna con le due vincenti che si affronteranno nella finalissima regionale in programma alle 20,30. I gialloblù vogliono difendere lo storico titolo regionale conquistato lo scorso anno in Under 13 sempre a Cesena e venderanno cara la pelle nell’ultima Final Four della stagione che coinvolgerà il settore giovanile maschile di Parma, già protagonista in Under 17 e in Under 15, entrambe eliminate in semifinale.

In panchina siederà il tecnico Alberto Raho, coadiuvato da Riccardo Cova e Dolores Gentile: “La squadra Under 14 è formata da ragazzi che durante l’anno si sono allenati separatamente e che si sono uniti unicamente in occasione delle partite del campionato e di questa Final Four. Nonostante non ci siano state occasioni di allenarli assieme, vedo comunque un gruppo affiatato che vuole difendere il titolo regionale conquistato l’anno scorso in Under 13 sempre a Cesena e sono convinto che ognuno darà il massimo per rappresentare al meglio il movimento maschile di Parma in quest’ultimo atto regionale”.

Qui, di seguito, il roster completo dell’Under 14 maschile della WiMORE Energy Volley Parma impegnata nella Final Four Regionale di Cesena:

ROSA: 6 Denina (S), 8 Aielli Chiesa (S), 9 Lamberti (C), 10 Aiello (S), 11 Isabello (S), 12 Spotti (P), 13 Zarotti (C), 18 Bercella (P), 28 Vecchini (L), 34 Diemmi (L), 40 Bianchi (C), 44 Francavilla (C), 50 Baroni (S), 54 Simoni (S), 60 De Meo (S), 61 Waldner (P), 62 Marraffa (S).

STAFF TECNICO: Alberto Raho (Allenatore), Riccardo Cova (Secondo Allenatore), Dolores Gentile (Assistente Allenatore)