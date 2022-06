Wimore, l'Under 14 maschile è campione regionale

Trionfo dell’Under 14 maschile della WiMORE Energy Volley Parma che batte per 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) in finale la Consar 14 Val Ravenna e si laurea campione regionale di categoria a Cesena. Un successo, quello di sabato scorso, che bissa il titolo dell’Emilia Romagna già conquistato un anno fa, sempre a Cesena, dalla compagine Under 13 composta, in larga parte, dagli stessi 2008 e 2009, capaci di salire nuovamente sul gradino più alto del podio e confermarsi la squadra più forte della regione. Grazie a un duplice 3-0, il primo in semifinale ai danni dell’Uisp Imola Volley, che non ammette repliche e ribadisce la forza e la superiorità della truppa di coach Alberto Raho, ben testimoniate anche nei premi individuali consegnati al termine della manifestazione: Filippo Aiello è stato, infatti, giudicato l’Mvp assoluto mentre Lorenzo Bercella ha conquistato la palma di miglior palleggiatore.

“E’ il secondo anno che ci confermiamo campioni regionali con il gruppo formato da 2008 e qualche 2009 all’interno - racconta Raho, coadiuvato da Riccardo Cova e Dolores Gentile – nel corso dell’attuale stagione siamo cresciuti cambiando anche alcuni ruoli ma il risultato non è cambiato. Abbiamo dominato la finale e siamo molto contenti del traguardo raggiunto perché denota come il nostro settore giovanile sia uno dei primi dell’Emilia Romagna. Esser arrivati in ben tre Final Four Regionali è motivo d’orgoglio e dimostra che Parma può dare qualcosa al mondo della pallavolo. Ringrazio Riccardo Cova che mi ha seguito tutto l’anno e Dolores Gentile che è voluta essere presente per bissare il trionfo di dodici mesi alla guida dell’Under 13. Il lavoro iniziato parecchio tempo fa comincia a produrre i suoi frutti, abbiamo dato lustro alla società e felicità ai nostri ragazzi che sono stati bravissimi ad allenarsi fino in fondo e dare il meglio di loro stessi nelle finali di Cesena. Un ringraziamento particolare agli atleti, alle famiglie, alla società, ai miei collaboratori e voglio condividere questo risultato con tutto il movimento di Parma“.