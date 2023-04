Volley A3 playoff, Parma deve per forza vincere

Vincere per rimanere in corsa e guadagnarsi la “bella” di martedì prossimo al PalaRaschi. Non ha alternative la WiMORE Parma che, dopo la sconfitta per 1-3 rimediata in settimana tra le mura amiche, questa sera alle 20.30 giocherà al PalaCesari di Cutrofiano, in provincia di Lecce, in casa della Leo Shoes Casarano nel secondo round dei quarti di finale dei playoff Promozione di Serie A3 Credem Banca.

I rossoazzurri, reduci da ben sei successi di fila, puntano a chiudere i conti davanti al proprio pubblico e garantirsi già al primo match ball l’accesso alle Semifinali per il secondo anno consecutivo ma non avranno vita facile di fronte ai gialloblù che, prima di calare alla distanza, avevano dominato la prima parte dell’incontro, trovandosi anche sopra 1 a 0 e 19-15 fino a non concretizzare, sul 24 a 23, la palla del 2-0 nel secondo set poi perso in volata ai vantaggi. Le difficoltà in ricezione, quindici gli aces e quattro le “ricezioni slash” incassate, e la maggior tranquillità del giovane sestetto pugliese, mai in affanno sotto l’aspetto mentale e trascinato dal trio Marzolla, top scorer a quota 24 punti, Cianciotta, Ciupa e dalla grande prova del libero Guadagnini, schiacciatore di ruolo che, nell’occasione, aveva rimpiazzato lo squalificato Prosperi Turri, uniti a un pizzico di fortuna nei momenti chiave, hanno fatto la differenza complicando non poco il cammino di Sesto e compagni, autori comunque di un’annata ampiamente positiva, nella fase Post Season. Servirà una vera impresa nella speranza di confermare gli strepitosi numeri in trasferta di questo primo scorcio di 2023, contraddistinto lontano da casa da una striscia tuttora aperta di sei vittorie ( Savigliano e Macerata le più significative) e un solo ko, ormai tre mesi fa, lo scorso 22 gennaio nella tana della capolista Fano . I playoff, però, rappresentano un altro campionato, in cui bisogna aver la capacità di recuperare in fretta le fatiche psicofisiche e tirare fuori tutte le energie residue rimaste ancora nel serbatoio in quello che, non a torto, alla vigilia era stato definito lo scontro tra le outsiders stagionali in Serie A3.