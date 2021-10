Wimore Energy Parma, apre la campagna abbonamenti

La WiMORE Energy Volley Parma comunica l’apertura della Campagna Abbonamenti relativa alla stagione sportiva 2021-22 per le partite casalinghe al PalaRaschi di Parma della prima squadra che partecipa al campionato nazionale di Serie B maschile. Da oggi sarà possibile sottoscrivere le tessere stagionali presso la segreteria dell’Energy Volley Parma in via Silvio Pellico 14/A a Parma, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,30. L’abbonamento 2021-2022 è costituito dalle dieci rimanenti partite che la WiMORE Energy Parma disputerà tra le mura amiche a cominciare dalla prossima contro lo Stadium Mirandola in programma sabato 6 novembre con inizio alle ore 17,30.

Questo è il listino prezzi:

Per gli Under 14 nati dal 01/01/2008 in poi è previsto l’ingresso gratuito a tutte le partite.

Under 18: nati dopo il 01/01/2004. Over 68: nati prima del 01/01/1954.

L’abbonamento Standard consente di assistere alle dieci partite interne e di ricevere la borraccia personalizzata offerta da Decalacque, l’abbonamento Exclusive include quanto previsto nello Standard (ingresso alle dieci partite e borraccia personalizzata) più accesso all’area hospitality, alla tribuna blu e la maglietta Supporter targata WiMORE Energy Volley Parma in omaggio.

Maggiori informazioni nella sezione dedicata alla “Campagna Abbonamenti 2021/2022” sul sito www.energyvolleyparma.it

L’ELENCO DELLE PARTITE DELLA WiMORE ENERGY PARMA AL PALARASCHI

Girone d’andata:

6 novembre 2021 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Volley Stadium Mirandola

20 novembre 2021 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Modena Volley

4 dicembre 2021 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Sab Group Rubicone

8 gennaio 2022 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Viadana Volley

Girone di ritorno:

15 gennaio 2022 ore 20: WiMORE Energy Parma-National Transport Villadoro

29 gennaio 2022 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Querzoli S.Volley Forlì

12 febbraio 2022 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Niagara 4 Torri Ferrara

26 febbraio 2022 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Ama San Martino

12 marzo 2022 ore 17,30: WiMORE Energy Parma-Consar Ravenna

19 marzo 2022 ore 18: WiMORE Energy Parma-Moma Anderlini Modena