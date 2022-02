Wimore a Modena per continuare la corsa ai playoff

Prima trasferta nel 2022 per la WiMORE Energy Parma che domani sera alle 19 giocherà nel tempio del PalaPanini in casa del fanalino di coda Modena Volley, ancora a secco di vittorie e ferma a quota uno in classifica. L’obiettivo dei gialloblù, attualmente alla piazza d’onore nel girone E del campionato nazionale di Serie B, è quello di replicare il successo ottenuto una settimana fa alla ripresa ai danni del Niagara 4 Torri Ferrara anche per mettere pressione alle dirette concorrenti Viadana Volley e Ama San Martino, entrambe con una partita in meno, in attesa degli scontri chiave nelle prossime giornate. Ma bisognerà prestare la massima attenzione perché all’andata Sartoretti e compagni riuscirono a strappare un set al PalaRaschi e sabato scorso hanno tenuto testa tra le mura amiche alla capolista Stadium Mirandola, che poi si è imposta per 3 a 1, prima di cedere il passo nel recupero di mercoledì sera ai “cugini” di Moma Anderlini al termine di un confronto combattuto (parziali di 23- 25, 22-25, 21-25). Nonostante le assenze degli indisponibili Boschi, Chirila, Maletti e Schivazappa, si ripartirà dalle certezze emerse in occasione dell’esordio in panchina del neo coach Davide Zanichelli che ritroverà Muroni e aggregherà al gruppo i giovani Federico Comparoni e Alessandro Zecca, a cominciare dalla mai smarrita vena realizzativa dell’opposto Bartoli, autore di diciotto punti, e dall’efficacia del centrale Bussolari il quale si è spinto fino alla percentuale “monstre” dell’86% in attacco, ben servito dal palleggiatore Colangelo.

E proprio il tecnico di Parma si attende una conferma dai suoi ragazzi. “Sarà una partita difficile come tutte quelle in trasferta, soprattutto, al PalaPanini dove dovremo trovare i riferimenti giusti e la concentrazione giusta. Non conta che Modena abbia pochi punti in classifica, sappiamo che le squadre giovani migliorano di partita in partita quindi potremmo affrontare un avversario che non ci darà tante preoccupazioni oppure molto ostico. Con Ferrara siamo stati concentrati, non abbiamo sbagliato tanto imponendo sempre il nostro gioco fin dall’inizio per poter controllare la partita. L’unico momento un po’ più buio è arrivato verso la fine del terzo set quando abbiamo calato leggermente la tensione e pagato qualche disattenzione ma fortunatamente ci siamo ripresi subito. Dobbiamo centellinare le forze di quelli che vanno in campo e recuperare il prima possibile gli altri ragazzi che conto di averli nel giro di due settimane”.

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di Modena Volley e WiMORE Energy Parma impegnate nella diciassettesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

MODENA VOLLEY: 1 Cavanna (O), 3 Malavasi (O), 4 Brondolo (S), 5 Bellanova (P), 6 Gozzi (S), 7 Tauletta (C), 8 Sartoretti (O), 9 Ugolini (L), 10 Angiolini (S), 12 Truocchio (S), 14 Bertagnoli (P), 17 Marchesi (C), 18 Rascato (C). All.: Tomasini-Parenti

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 2 Zecca (L), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 9 Barbieri (L), 10 Cuda (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 16 Comparoni (C), 18 Muroni (O). All.: Zanichelli-Meli

ARBITRI: Massimo Ancona (Bologna)-Giulio Cervellati (Bologna)

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Querzoli S.Volley Forlì-Kerakoll Sassuolo

Stadium Mirandola-Sab Group Rubicone

Consar Ravenna-National Transport Villadoro

Modena Volley-WiMORE Energy Parma

Niagara 4 Torri Ferrara-Viadana Volley

Ama San Martino-Moma Anderlini

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 32; WiMORE Energy Parma* 24; Viadana Volley** 22; Ama San Martino** 21; Nat.Transport Villadoro**, Querzoli S.Volley Forlì 19; Moma Anderlini 18; Sab Group Rubicone** 16; Kerakoll Sassuolo* 13; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara* 4; Modena Volley 1.

*una gara in meno

**due gare in meno