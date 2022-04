La Wimore a Sassuolo per invertire la rotta

Terzultimo impegno della regular season per la WiMORE Energy Parma che domani pomeriggio alle 18 farà visita al PalaPaganelli alla Kerakoll Sassuolo, virtualmente salva. Le tre sconfitte consecutive hanno lasciato il segno in casa dei gialloblù, scivolati a cinque lunghezze dal secondo posto saldamente nelle mani del Viadana Volley ma obbligati a rialzare la testa e chiudere in maniera dignitosa il campionato nazionale di Serie B condotto in larga parte nei quartieri nobili della classifica. Un eventuale successo pieno permetterebbe poi, calcoli alla mano, di tenere accesa la seppur tenue speranza di agganciare la zona play-off e di dare perlomeno ancora un senso alle ultime due giornate in programma dopo la sosta pasquale. Ma è innegabile che ora il morale sia sotto i tacchi, complice il crollo più mentale che fisico registrato nel trittico Anderlini, Viadana e Villadoro, in cui la squadra si è spenta alla distanza tra le mura amiche non prima di essersi portata avanti 2-1 aggiudicandosi il terzo set con l’eloquente punteggio di 25-5. Non sufficiente a completare l’opera nel quarto, ceduto ai vantaggi e anticamera dell’ennesimo tie-break, il terzo in cinque uscite, perso in meno di un mese. Nonostante sia reduce da due ko di fila, Sassuolo, che all’andata subì un netto 3-0 nel debutto stagionale al PalaRaschi, si è saputo rimettere in carreggiata raccogliendo quattro vittorie in cinque gare a cavallo tra febbraio e marzo che gli hanno consentire di staccare in maniera definitiva il gruppo delle pericolanti.

Anche in terra modenese non ci saranno gli infortunati Gentile e Maletti che ridurranno non di poco le scelte a disposizione di coach Davide Zanichelli, il quale si aspetta una decisa reazione dai suoi. “Dobbiamo fare una buona prestazione venendo da questo periodo negativo quindi cercheremo di ottenere il massimo risultato. Non ho detto niente di particolare ai ragazzi, la partita con Villadoro aveva già parlato molto: è stato un brutto epilogo di una gara che doveva andare in tutt’altro modo e quello ci ha messo giù di morale. Le lacune dell’ultimo periodo? Non trovare continuità, vedere la squadra un po’ scollata e nervosa alle prime difficoltà e pagare troppo caro delle situazioni che non riuscivano. Abbiamo stretto i denti per una buona parte aiutandoci tanto ma nel momento in cui c’era da fare il rush finale è venuto a mancare qualcosa. Adesso dobbiamo fare bene queste partite perché serve, soprattutto, a noi. La motivazione è già quella di esserci, dobbiamo sempre onorare il campo al meglio”.

La partita sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di Kerakoll Sassuolo e WiMORE Energy Parma impegnate nella tredicesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

KERAKOLL SASSUOLO: 2 Pinelli (C), 3 Vellani (S), 4 Giovenzana (S), 5 Pedroni (P), 6 Pieroni (L), 7 Managlia (L), 8 Sartoretti (O), 9 Bevilacqua (S), 10 Anceschi (S), 12 Calosi (O), 13 Pasquesi (C), 14 Morselli (C), 16 Lodi (C), 18 Muratori (P). All.: Di Mattia-Marani

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 11 Barbieri (S), 12 Maletti (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 15 Schivazappa (C), 18 Muroni (C). All.: Zanichelli-Meli

ARBITRI: Dalila Viterbo (Livorno)-Debora Nannini (Firenze)

PROGRAMMA TREDICESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Niagara 4 Torri Ferrara-Ama San Martino

Moma Anderlini-Viadana Volley

National Transport Villadoro-Stadium Mirandola

Consar Ravenna-Modena Volley

Kerakoll Sassuolo-WiMORE Energy Parma

Querzoli S.Volley Forlì-Sab Group Rubicone

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 50; Viadana Volley 44; WiMORE Energy Parma 39; Querzoli S.Volley Forlì*, Moma Anderlini 35; Nat.Transport Villadoro* 31; Ama San Martino 29; Sab Group Rubicone*, Kerakoll Sassuolo 24; Consar Ravenna** 11; Niagara 4 Torri Ferrara***, Modena Volley 4.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno