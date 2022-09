Volley serie A3, la Wimore ospite al Festival Del Prosciutto

Per il secondo anno consecutivo la WiMORE Volley Parma è stata ospite a Langhirano alla XXV edizione del Festival del Prosciutto di Parma, la nota kermesse gastronomica che si è tenuta nei primi due weekend di settembre. Giornata intensa quella di sabato per la squadra gialloblù, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca, che dapprima ha superato per 3-1 in rimonta (23-25, 25-20, 25-17, 25-20) nell’allenamento congiunto la Geetit Bologna dell’ex Maletti al Palasport “Ugolotti” poi in serata si è presa il palcoscenico in Piazza Ferrari nel corso della presentazione condotta dal giornalista Simone Carpanini. Rispetto alla prima uscita di una settimana fa con Mirandola si sono visti evidenti progressi apprezzati da coach Andrea Codeluppi che in avvio ha schierato Chakravorti al palleggio, Cuda opposto, Reyes e Rossatti in banda, capitan Sesto e Fall al centro e il giovane Zecca nel ruolo di libero (Cereda, non al meglio, è rimasto a riposo) inserendo Colangelo, Beltrami e Ferraguti a metà del terzo set e Bussolari, Daniel Codeluppi e Chirila nel quarto parziale.

Il modo migliore per arrivare alla serata di Langhirano introdotta dal direttore sportivo della WiMORE Volley Parma, Alessandro Grossi e in cui ha sfilato sul palco la squadra al completo accompagnata dallo staff tecnico e dirigenziale. “Siamo contenti di portare la pallavolo a un evento così importante per il territorio come il Festival del Prosciutto, ci teniamo molto a coinvolgere in questo nostro progetto di rilancio del volley in Serie A sia la città di Parmache i comuni della provincia. E tra di loro rientra sicuramente Langhirano che negli scorsi anni con la squadra di volley militava in Serie C ed era seguito da una folta cornice di pubblico. Ringraziamo l’assessore Monica e il Comune di Langhirano che sono sempre molto disponibili e ci auguriamo di proseguire in questo felice connubio”.

Nelle vesti di padrone di casa c’era il vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Langhirano, Anthony Monica. “Anche quest’anno abbiamo l’onore e il piacere di ospitare il Volley Parma a Langhirano al Festival del Prosciutto di Parma, società pallavolistica di riferimento in zona di cui condividiamo e sposiamo appieno i valori sociali e proprio per questo vogliamo contribuire a fare percepire sempre più all’intera comunità parmense il senso di appartenenza che la lega al nostro territorio. Un ulteriore motivo di orgoglio è poter vedere quest’anno la squadra prepararsi ad affrontare il prestigioso campionato di Serie A che rende gloria al lavoro e al percorso intrapreso”.

Qui, di seguito, il risultato e il tabellino dell’allenamento congiunto tra WiMORE Parma e Geetit Bologna:

WiMORE Parma-Geetit Bologna 3-1 (23-25, 25-20, 25-17, 25-20)

WiMORE PARMA: Chakravorti 3, Cuda 6, Rossatti 12, Reyes 8, Sesto 6, Fall 10, Zecca (L), Ferraguti 3, Beltrami 5, Colangelo, Bussolari, D.Codeluppi (L), Chirila 2. N.e. Cereda. All.: A.Codeluppi-Borghi

GEETIT BOLOGNA: Lusetti 3, Lugli 11, Maletti 7, Guerrini 8, Ballan 4, Orazi 7, Gabrielli (L), Vinti 5, Grottoli 2, Govoni, Donati 2, Oliva 1. N.e. Brunetti (L). All.: Marzola-Vanini