Serie B, Wimore ufficialmente in campo il 12 febbraio

Ora è ufficiale: il campionato nazionale di Serie B, a cui partecipa anche la WiMORE Energy Parma, ripartirà il 12 febbraio dopo oltre un mese di sospensione a causa delle problematiche legate all’emergenza Covid. Il primo impegno nel 2022 degli uomini di Zanichelli, al debutto sulla panchina dei gialloblù, sarà, quindi, tra poco più di una settimana, quando al PalaRaschi sarà di scena il Niagara 4 Torri Ferrara in un nuovo calendario rimodulato in corso d’opera con lo slittamento delle quattro giornate saltate in coda alla regular season. Questo il comunicato integrale della Fipav, che ha reso noto la ripresa da lunedì di tutta l’attività federale dalla B in giù, ovvero anche dei campionati di Serie C, D, Divisione e quelli nazionali di categoria. “Ripartiranno lunedì 7 febbraio i campionati nazionali di Serie B e C, i campionati regionali di Serie D e Divisione, insieme a tutti i Campionati Nazionali di categoria. La Fipav dopo la sospensione delle attività federali delle scorse settimane, causata dal difficilissimo contesto pandemico, ha ritenuto che vi siano le condizioni necessarie per provare a far riprendere dal 7 febbraio tutti i campionati, e permettere così a migliaia di società di tornare a competere. La ripresa dell’attività sarà ovviamente sempre regolamentata dalla normativa governativa e dai protocolli federali vigenti: il tutto per garantire le maggiori condizioni possibili di sicurezza a ogni componente del nostro movimento. La speranza della Fipav è quella di essersi messi alle spalle il momento più difficile e d’ora in avanti, grazie anche alle settimane di sospensione, consentire a tutte le sue società di provare a ripartire con forza, per portare a termine la stagione agonistica sportiva 2021-2022. Nelle prossime settimane la Fipav e i suoi organi decisionali continueranno a monitorare quotidianamente la situazione, sapendo di poter contare ancora una volta sul grande senso di responsabilità dei suoi tesserati, come avvenuto dall’inizio della pandemia”.

IL NUOVO CALENDARIO DELLA WiMORE ENERGY PARMA

Sedicesima Giornata (12 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Niagara 4 Torri Ferrara

Diciassettesima Giornata (19 febbraio 2022 ore 19): Modena Volley-WiMORE Energy Parma

Diciottesima Giornata (26 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Ama San Martino

Diciannovesima Giornata (5 marzo 2022 ore 17,30): Sab Group Rubicone-WiMORE Energy Parma

*Undicesima Giornata (9 marzo 2022 ore 20,30): WiMORE Energy Parma-Viadana Volley

Ventesima Giornata (12 marzo 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Consar Ravenna

Ventunesima Giornata (19 marzo 2022 ore 18): WiMORE Energy Parma-Moma Anderlini Modena

Ventiduesima Giornata (26 marzo 2022 ore 18): Viadana Volley-WiMORE Energy Parma

Dodicesima Giornata (3 aprile 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-National Transport Villadoro

Tredicesima Giornata (9 aprile 2022 ore 18): Kerakoll Sassuolo-WiMORE Energy Parma

Quattordicesima Giornata (23 aprile 2022 ore 18): WiMORE Energy Parma-Querzoli S.Volley Forlì

Quindicesima Giornata (30 aprile 2022 ore 18): Volley Stadium Mirandola-WiMORE Energy Parma

*Recupero della partita rinviata lo scorso 8 gennaio