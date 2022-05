Wimore, l'Under 17 maschile si qualifica alla final four regionale

Domenica a Modena si gioca la Final Four dell’Under 17 Regionale maschile, a cui si è qualificata anche la WiMORE Energy Volley Parma che alle 11 al PalAnderlini affronterà in semifinale l’Anderlini Pediatrica. La vincente approderà alla finalissima in programma alle 17 nella stessa palestra contro chi la spunterà nell’altro confronto tra Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e Emmeti Vg Modena Volley. La formazione gialloblù si conferma tra le migliori quattro dell’Emilia Romagna dopo essersi classificata al secondo posto nel girone C a tre della seconda fase, dove si è imposta per 3-0 ai danni di Zinella Vip Bologna prima di cedere in quattro set a Bellaria non senza aver lottato fino alla fine e sfiorato il tie-break.

Soddisfatto il coach Alberto Raho, coadiuvato dal vice Trivioli, i quali hanno dovuto far fronte a diverse problematiche nel corso del campionato. “La stagione regolare è stata molto complessa, costellata da tanti infortuni e quarantene e contagi causa Covid e di conseguenza in regular season abbiamo raccolto alcuni risultati inferiori alle aspettative. Il valore dei ragazzi, però, si è visto maggiormente nella seconda fase, in cui siamo riusciti a conquistare la Final Four dando del filo da torcere anche alla seconda squadra del campionato, la Dinamo Bellaria, in una bella partita in trasferta. Ora ci stiamo preparando alacremente in ogni allenamento per l’atto finale di una stagione che comunque ha denotato una grande crescita da parte del gruppo che, pur essendo composto in larga parte da classe 2006, ha dimostrato capacità fisiche e tecniche di livello, fornendoci tutte le carte in regola per cercare il colpaccio in semifinale al cospetto di Anderlini, che giocherà in casa e ha dominato la regular season. Gli avversari hanno tra le loro fila alcuni dei migliori giocatori della regione di categoria ma non ci lasceremo intimidire e ce la metteremo tutta per ottenere il pass per le Finali Nazionali Under 17 riservato alle due finaliste”.

Qui, di seguito, il roster completo dell’Under 17 Regionale maschile della WiMORE Energy Volley Parma impegnata nella Final Four Regionale di Modena:

ROSA: 4 Schianchi (S), 5 Carpanini (C), 6 Grondelli (S), 7 Gozzi (C), 8 Montagna (P), 10 Aiello (S), 11 Dall’Ara (O), 12 Cedioli (L), 13 Marchesini (S), 14 Belli (O), 18 Bercella (P), 21 Monica (S), 22 Chirila (C), 26 Dunavatu (S), 28 Amadei (P), 31 Bertagna (L), 71 Comparoni (C).

STAFF TECNICO: Alberto Raho (Allenatore), Luca Trivioli (Secondo Allenatore), Edoardo Giove (Preparatore Atletico)