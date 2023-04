Volley A3 playoff, cala il sipario sulla Wimore Parma: ko a testa alta

Fa sognare i suoi tifosi per i primi due set, poi subisce la grande rimonta di Casarano. La WiMore Parma esce a testa alta dal suo campionato di serie A3, sconfitta nei quarti di finale dalla squadra leccese. 2-3 (19-25; 23-25; 25-17; 29-27; 15-12) il risultao.

A fine match il palleggiatore Chakravorti ha reso i giusti meriti agli avversari piu? cinici nelle fasi cruciali. "Era molto difficile, loro hanno giocato veramente bene e devo dare credito a Casarano che ha difeso con tanta voglia. Io non ho mai pensato alla “bella”, ragiono sempre di punto in punto: sicuramente siamo partiti bene, era molto utile per noi e ci e? mancato solo quell’ultimo “pezzo” per chiudere. Abbiamo lottato fino alla fine ma tanto tanto merito a loro che non hanno mai mollato. Le nostre aspettative all’inizio non erano cosi? alte, sono molto contento di aver raggiunto i Quarti e voglio ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Mi ha fatto piacere giocare in una citta? molto importante per la mia famiglia e mia mamma Lucia"

LEO SHOES CASARANO: Fanizza 1, Marzolla 28, Cianciotta 29, Ciupa 8, Matani 7, Peluso 4, Guadagnini (L), Rampazzo 1, Ulisse 4, Floris. N.e. Urso (L). All.: Licchelli-Cozzetto.

WiMORE PARMA: Chakravorti 5, Dimitrov 28, Rossatti 6, Reyes 14, Fall 15, Sesto 10, Cereda (L), Colangelo, Beltrami, Zecca (L), Ferraguti. N.e. D.Codeluppi, Bussolari, Chirila. All.: A.Codeluppi-Raho.