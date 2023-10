Volley A3, la prima per Parma è una maratona con finale negativo

Sconfitta rocambolesca al fotofinish per la WiMORE Salsomaggiore Terme che nella giornata inaugurale del Girone Bianco del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca si trova avanti di due set, non concretizza un match ball nel terzo e subìsce la “remuntada” della “bestia nera” San DOnà corsara al tie-break in trasferta (25-22, 25-22, 28-30, 22-25, 13-15) al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme dopo due ore e quaranta minuti di autentica battaglia.

È il terzo successo in altrettanti confronti per i veneti che all’inizio soccombono alla maggior verve dei gialloblù, più efficaci a muro, ma crescono alla distanza con l’opposto Giannotti (35 punti) sugli scudi.

Coach Alberto Raho schiera capitan Leoni in regia, Beltrami opposto, Van Solkema e Cantagalli da schiacciatori, Bussolari e Alberghini al centro e Zecca nel ruolo di libero, il collega Moretti si affida al palleggiatore Tulone, all’opposto Giannotti, agli schiacciatori Umek e Favaro, ai centrali Guastamacchia e Iorno e al libero Bassanello che incassano il muro di Leoni (1-0) in un impressionante filotto al pronti via completato dall’ace di Bussolari (5-0). L’attacco e la “ricezione slash” di Favaro, preceduti dal servizio vincente di Umek, firmano l’immediato controbreak e la nuova parità (8-8) spezzata da altri due muri di Leoni a stretto giro di posta (15-11) e dalla “ricezione slash” di Beltrami (19-14). Il primo tempo di Guastamacchia (20-19) riapre i giochi chiusi dal muro di Alberghini (24-21) e dall’attacco risolutore di Van Solkema (25-22) alla seconda occasione utile. Nel secondo set partono meglio gli ospiti che si portano sul 4 a 6 prima di essere raggiunti dal muro di Cantagalli (6-6) e sorpassati dalla “fast” di Bussolari (7-6). Il “mani out” di Cantagalli (8-6) conferma il buon momento di Salsomaggiore di nuovo superato dalla “free ball” di Favaro (10-11) e ancora in fuga grazie a due attacchi consecutivi di Beltrami (17-15) e al successivo tocco sotto rete di Van Solkema (18-15). Boschi entra per Alberghini in battuta (23-21) ma a chiudere i conti è il primo tempo di Bussolari (25-22) che certifica il 2 a 0. Nel terzo avvio equilibratissimo fino al muro di Iorno (6-8) e alla diagonale di Giannotti (6-9) che poi si ripete anche a muro (6-10). Van Solkema prova a ricucire il gap (10-12) ripristinato dalla “ricezione slash” di Favaro (12-15) e annullato dal muro di Cantagalli (15-15). Ancora Favaro regala l’allungo ai suoi (17-20) riavvicinati dal muro di Van Solkema (20-22) e dall’ace di Alberghini (23-24). Il muro di Bussolari cancella anche la terza palla set (24-24) in un finale al cardiopalma in cui i padroni di casa hanno a disposizione un match ball, non sfruttato, sul 27 a 26 e si arrendono solo ai vantaggi alla diagonale di Giannotti (28-30) che accorcia le distanze al settimo tentativo. Favaro a muro inaugura il quarto parziale (1-3) caratterizzato in principio dalla “pipe” di Umek (2-5) e poi dai tanti errori dei ducali in attacco (8-13). L’ace di Giannotti allarga il divario (10-16) tenuto invariato dalla diagonale del neoentrato Muroni (14-19) in un set rimesso in discussione solo negli scambi conclusivi almeno fino al primo tempo di Trevisiol (22-25) che vale il 2-2. L’ace di Alberghini (2-0) consente alla WiMORE di scattare meglio dai blocchi al tie-break (3-0) ripreso presto da San Donà che riparte dall’ace di Giannotti (4-3), autore anche della parallela del 6 pari, ma il muro di Beltrami (8-6) significa un prezioso più due al cambio campo. Il pallonetto di Umek ribalta la situazione (8-9) consolidata dall’attacco di Favaro (11-13) e risolta definitivamente dalla schiacciata di Giannotti (13-15) alla seconda chance. A fine partita il centrale Riccardo Alberghini, protagonista di un’ottima prova all’esordio in Serie A3, non nasconde il suo rammarico.

"Abbiamo giocato abbastanza bene i primi due set, con qualche errorino qua e là che, tutto sommato, ci sta, poi ci siamo persi un po’ a livello di concentrazione, complice anche l’emozione della prima partita in casa davanti al nostro pubblico e non siamo riusciti nell’impresa di raccogliere i tre punti. I primi due set sono stati di buona pallavolo con, all’interno della squadra, un bellissimo clima, siamo tutti motivati a vincere il più possibile. Da questa battuta d’arresto si può imparare che ogni palla conta, che per le prossime partite bisognerà lottare con i denti e con tutto quello che abbiamo in corpo. Sul piano personale è stato un buon debutto con l’amaro in bocca perché avrei preferito vincere però ho esordito in casa provando una grande emozione. Questo è un bel palazzetto, qui ci siamo allenati poco ma bene e il pubblico ci ha sostenuto dal primo all’ultimo set. Speriamo che ce ne sia ancora di più per le prossime". Secondo impegno in programma domenica 22 ottobre alle 19 al PalaPirastu di Cagliari in casa del neopromosso CUS Cagliari , battuto in tre set da Belluno .

WiMORE Salsomaggiore Terme-Personal Time San Donà di Piave 2-3 (25-22, 25-22, 28-30, 22-25, 13-15)

WiMORE SALSOMAGGIORE TERME: Leoni 4, Beltrami 21, Van Solkema 23, Cantagalli 14, Bussolari 6, Alberghini 11, Zecca (L), Boschi, Muroni 1, Ferraguti. N.e. Bucciarelli, Riccò, Monica (L), Conforti. All.: Raho-Montanini.

PERSONAL TIME SAN DONA’ DI PIAVE: Tulone 2, Giannotti 35, Umek 11, Favaro 21, Guastamacchia 3, Iorno 11, Bassanello (L), Paludet, Lazzaron, Parisi 2, Cunial, Trevisiol 3. N.e. Tuis (L). All.: Moretti-Mamprin.