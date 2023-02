Volley A3, la WiMore Parma inciampa con San Giustino

Un set vinto nettamente e una battaglia negli altri. Nella settimana giornata di ritorno di serie A3 la WiMore Parma perde 1-3 (23-25, 25-14, 14-25, 21-25) contro San Giustino. Un risultato che non sorride alla formazione dati anche gli altri risultati: in questo momento la squadra con davanti anche Garlasco e Bologna è fuori dalla zona play off.

Nel primo set inizia bene Parma (2-0) ma San Giustino precisa subito che sarà una battaglia (8-8) e crea il primo allungo che vale l’11-14 e la pausa per casa. San Giustino avanti fino al 16-20, poi Parma prova a rientrare e accorcia 19-21 e poi impatta 22-22 segnando il punto per il 23-22. Gli ospiti però piazzano un break che vale il 23-25.

Musica diversa nel secondo set, Parma parte 5-2, San Giustino sta in scia fino al 12-10, ma poi è parziale casalingo per il 21-11 che diventa 25-14. Stesso risultato quello del terzo set ma a parti inverse: la parità vale fino al 6-7, poi Parma fa fatica e ne approfitta San Giustino per il 10-17 che diventa 14-25. San Giustino avanti ancora per il 4-7 e Codeluppi richiama i suoi sul 9-14. Rimonta di casa fino al 18-21, ma gli ospiti chiudono 21-25.

"Complimenti a San Giustino che ha giocato una gran partita, soprattutto, in difesa perché ci sono stati momenti in cui non riuscivamo a mettere giù la palla, continuavano a fare grandi difese e tocchi a muro. Dobbiamo lavorare molto e di più in palestra, trovare delle soluzioni perché questo non è un campionato facile, nessuno ci regala niente e bisogna credere di più in noi stessi. Non penso sia un problema d’approccio da come vedo i compagni nel prepartita, siamo molto carichi e abbiamo voglia di scendere in campo: purtroppo ci manca un po’ di cattiveria agonistica che magari ci consentirebbe di fare il salto di qualità. Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci creiamo, a volte non riusciamo a concretizzare le opportunità che ci costruiamo in difesa o nei tocchi a muro. Non è che dobbiamo prendere solo le cose negative da questa partita, non si può essere soddisfatti da una sconfitta ma non siamo usciti dal campo senza lottare. Adesso ci dobbiamo concentrare, innanzitutto, ad archiviare il prima possibile il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza, una volta raggiunta quella possiamo pensare a qualcosina in più ma bisogna stare coi piedi per terra e lavorare partita su partita" ha detto il tecnico.

WiMore Parma-ErmGroup San Giustino 1-3 (23-25, 25-14, 14-25, 21-25)

Parma: Chakravorti 2, Dimitrov 20, Rossatti 14, Reyes 10, Fall 7, Bussolari 2, Cereda (L), Colangelo, Beltrami 2, D.Codeluppi, Ferraguti 3. N.e. Sesto, Zecca (L), Chirila. All.: A.Codeluppi-Borghi.

San Giustino: Sitti 2, Cipriani 4, Cappelletti 16, Skuodis 12, Quarta 8, Antonaci 8, Cioffi (L), Hristoskov 7, Ingrosso. N.e. Procelli (L), Daniel, Conti, Stoppelli. All.: Bartolini-Monaldi.