Volley A3, Parma pronta al debutto nella "nuova" casa di Salsomaggiore

Si apre un nuovo capitolo per la WiMore Salsomaggiore che domenica pomeriggio 15 ottobre alle 18 debutterà al palazzetto dello sport di Salsomaggiore Terme contro il Volley Team San Donà nella giornata inaugurale del girone Bianco del campionato nazionale di Serie A3.

La società gialloblù, alla sua seconda stagione in categoria dopo l’ottimo sesto posto da matricola in regular season, miglior risultato tra tutte le neopromosse, e l’eliminazione ai quarti dei playoff, ha dovuto lasciare in estate la "storica" sede di Parma, a causa dei lavori di ristrutturazione al PalaRaschi, e si è trasferita nella località termale che per la prima volta accoglierà una squadra di Serie A di pallavolo.

Quella che si presenta ai nastri di partenza sarà una compagine largamente rinnovata e ringiovanita (età media complessiva di poco inferiore ai 23 anni) agli ordini del neo tecnico Alberto Raho, all’esordio in questa veste in un campionato di Lega, che durante la preparazione ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni ma è uscito rinfrancato dall’ultimo test di una settimana fa vinto su Mirandola.

Servirà un’altra prestazione di spessore per raccogliere punti al cospetto di San Donà alla quinta partecipazione consecutiva in Serie A3, che lo scorso anno si aggiudicò entrambi i confronti sia all’andata che al ritorno e, alle conferme di capitan Bassanello, Umek e Trevisiol, assieme ai giovani Parisi e Tuis, ha aggiunto nel motore, tra gli altri, l’opposto Stefano Giannotti, il palleggiatore Calogero Tulone, gli schiacciatori Edoardo Cunial, Gioiele Favaro e i centrali Francesco Guastamacchia e Giuseppe Iorno, fresco di salto in A2 tra le fila di Ortona, guidati in panchina da Daniele Moretti, già vice del predecessore Tofoli e alla prima esperienza da tecnico in A. In una sfida a distanza con il collega Raho pronto a quest’avventura.

"Abbiamo recuperato tutti quelli che nella preseason avevano avuto qualche problemino fisico e adesso vogliamo andare carichi verso la prima partita, anche forti della vittoria nell’ultima amichevole con Mirandola. Siamo veramente carichi e vogliamo assolutamente portare sempre a casa dei punti sin dalla prima giornata. Abbiamo avuto diversi infortuni negli stessi ruoli, cioè nei laterali schiacciatori e negli opposti. Niente di grave, qualcosa che succede sempre nelle preparazioni, soprattutto, se le fai abbastanza pesanti per un campionato importante come il nostro, però il fatto che siano arrivati nello stesso ruolo ci ha un po’ messo in difficoltà. Per fortuna, avendo un grande settore giovanile, siamo riusciti a sopperire anche a queste assenze e i ragazzi non si sono mai tirati in ogni amichevole, anche quelle in cui magari eravamo corti a livello d’organico hanno comunque messo tanta voglia e quindi abbiamo imparato anche da quest’esperienza. San Donà è una delle formazioni più giovani del campionato, sia con i laterali che con i centrali, hanno una buona esperienza nella diagonale palleggiatore-opposto che riesce a dare un’ossatura che poi vive sull’entusiasmo anche di quelli più giovani. È una lotta abbastanza alla pari perché siamo similari come caratteristiche e sarà sicuramente fondamentale per entrambe le formazioni l’approccio alla gara che segnerà anche l’approccio al campionato. Siamo stati poche volte a Salsomaggiore Terme ma in tutte quelle occasioni è stata veramente una grande emozione perché vedere un palazzetto così bello e sapere che vogliamo riempirlo di pubblico è sicuramente per noi un grande stimolo. Quello che noi dovremo fare sarà mettere tutto il nostro entusiasmo per attirare più persone possibili a vederci. L’effetto di Salsomaggiore si farà sentire contro tutte le squadre d’Italia, siamo sicuri di questo".