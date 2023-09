WiMore Salsomaggiore, sconfitta con Brugherio nel primo test match casalingo

Nel quarto allenamento congiunto della fase preseason la WiMORE Salsomaggiore, alla sua prima uscita tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme, cede il passo con il punteggio di 1-3 (16-25, 19-25, 23-25, 25-22) alla Gamma Chimica Brugherio che, come lo scorso anno, sarà una delle avversarie nel girone Bianco del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca al via sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Il tecnico Alberto Raho, senza gli indisponibili Cantagalli, Conforti, Muroni e Riccò, si affida in avvio a capitan Leoni in regia, Beltrami opposto, all’ex di turno Van Solkema, top scorer dei suoi a quota 17, e Ferraguti da schiacciatori, Bussolari e Alberghini al centro e Zecca nel ruolo di libero, che si esprimono bene solo a sprazzi e dimostrano di poter crescere ancora tanto, soprattutto, in ricezione e nella correlazione muro-difesa. Buona la reazione nel finale di terzo set, in cui trovano spazio anche Bucciarelli, subentrato a Bussolari fin dal primo scambio del parziale, Monica e Boschi poi nel quarto, tra esperimenti e qualche soluzione inedita, arriva l’unico sussulto dei gialloblù, che rendono meno indolore il passivo.

A fine partita il libero Alessandro Zecca, promosso titolare in questa stagione, commenta il test tra alti e bassi di fronte alla compagine lombarda. "Sono emersi tanti spunti interessanti, sia positivi che negativi, adesso torneremo subito in campo ad allenarci per rimediare e mettere a posto gli aspetti negativi che abbiamo visto e cercheremo anche di consolidare, allo stesso tempo, quelli positivi di cui dobbiamo farne il nostro punto di forza. Non c’è un aspetto singolo o principale, sono tutti molto importanti da migliorare perché abbiamo bisogno di trovare l’armonia in mezzo al campo e i nostri schemi di gioco sia in fase di ricezione che muro-difesa. Adesso ci alleneremo per questo, abbiamo ancora meno di un mese ma arriveremo pronti all’inizio della stagione. Il debutto a Salsomaggiore? È un palazzetto bellissimo, sono molto contento che sia la nostra nuova casa per quest’anno: è molto accogliente e si respira davvero un bel clima quindi non vedo l’ora di sentire il calore e l’incitamento dei tifosi. A livello personale sto acquisendo pian piano delle certezze, non le ho acquisite tutte d’un colpo ma sto continuando a cercare di migliorare e allenarmi costantemente. Vedremo a fine anno come si evolverà questo percorso di crescita sia individuale che collettivo ma sono fiducioso".

Prossimo appuntamento in programma domenica pomeriggio alle 18 in casa di Mirandola degli ex Quartarone, Rossatti e Scita, anch’essa militante in Serie A3.

WiMORE Salsomaggiore-Gamma Chimica Brugherio 1-3 (16-25, 19-25, 23-25, 25-22)

WiMORE SALSOMAGGIORE: Leoni 1, Beltrami 10, Van Solkema 17, Ferraguti 13, Bussolari 6, Alberghini 2, Zecca (L), Monica (L), Bucciarelli 3, Boschi 1. N.e. Muroni, Cantagalli, Riccò. All.: Raho-Montanini.

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Selleri 2, Prespov 9, Meschiari 9, Ichino 7, Compagnoni 4, Mellano 7, Marini (L), Carpita 12, Mancini 1, Prada, Chinello 2, Viganò 4, Romano 2, Garello 6. All.: Delmati-Piazza.