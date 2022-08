Volley serie A3, la Wimore fa tappa a Giocampus Estate

Gradita visita questa mattina della WiMORE Parma a Giocampus Estate, il centro estivo alla sua ventunesima edizione organizzato da Alleanza Educativa di Giocampus e coordinato dal prof. Elio Volta nell’area sportiva del Cus Parma all’interno del Campus Universitario di Parma. L’opposto Matteo Beltrami, il centrale Robert Stefan Chirila e i liberi Mattia Cereda e Alessandro Zecca, accompagnati dal direttore operativo Alberto Raho, sono stati travolti dall’entusiasmo degli oltre 300 bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni, che da tredici settimane (in totale 4700 le presenze) si dilettano tra attività polisportive, laboratoriali e didattiche. Dopo un’introduzione sul palco, incalzati dalle domande del responsabile degli istruttori Andrea Cenci, i quattro atleti gialloblù, che parteciperanno al campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca, si sono esibiti in uno spettacolare due contro due, che poi si è allargato con l’inserimento di ragazzi e ragazze su entrambi i lati del campo.

Un momento di divertimento chiuso dalla consegna della maglietta e dello zainetto di Giocampus ai portacolori della WiMORE Parma, uno dei quali, Matteo Beltrami, è stato già protagonista in passato del camp estivo prima da iscritto e poi da istruttore. “E’ sempre bello venire qui, la prima volta avevo sette anni ed ero ancora un bambino come loro. Quest’estate ho fatto la mia prima apparizione nelle vesti di istruttore, oggi sono tornato da giocatore della Volley Parma per far divertire i ragazzi. Speriamo di averli fatti appassionare un po’ al nostro sport. Ora devono pensare solo a divertirsi poi divertendosi piano piano si imparano un sacco di cose, ci si appassiona e da lì il resto arriva di conseguenza. Li aspettiamo numerosi al PalaRaschi alla prima giornata di campionato contro Garlasco”.

GIOCAMPUS

Giocampus è un progetto che promuove il benessere delle future generazioni attraverso un percorso formativo che unisce educazione fisica, alimentare alla sostenibilità con attenzione particolare all’inclusione anche dei ragazzi diversamente abili e delle tante situazioni di disagio presenti al giorno d’oggi. Promosso da un’alleanza educativa pubblico-privata che vede protagoniste diverse istituzioni e aziende del tessuto cittadino e provinciale di Parma, Giocampus basa le proprie fondamenta sull’idea scientificamente provata che la corretta alimentazione, integrata da un’adeguata attività fisica, sia fondamentale per garantire una buona qualità di vita futura. Il progetto accompagna i ragazzi durante tutto l’anno attraverso le sue tre fasi: Giocampus Scuola, Neve ed Estate. Giocampus sviluppa le proprie attività attraverso due differenti figure educative altamente specializzate formate da un percorso accademico: i Maestri del movimento, del gusto, dell’inclusione e della sostenibilità.