Wimore, rinviata a data da destinarsi la sfida con Viadana

La Wimore Energy Parma dovrà attendere almeno quindici giorni prima di tornare in campo. La Federvolley ha reso noto che il match contro Viadana Volley, in programma sabato 8 gennaio 2022 alle 17,30 al Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” di Parma e valevole per l’undicesima giornata, l’ultima d’andata, del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile, è stato rinviato a data da destinarsi.

Lo spotamento - recita la nota di stampa - è arrivato su richiesta della società mantovana, alle prese con problematiche legate all’emergenza Covid-19, “in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo Fipav” attualmente in vigore.

Il primo impegno del nuovo anno dei gialloblù, salvo nuove modifiche al calendario, è fissato per il il 15 gennaio quando al PalaRaschi sarà di scena la National Transport Villadoro.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE E:

Stadium Mirandola 26; WiMORE Energy Parma 21; Ama San Martino* 19; Nat.Transport Villadoro*, Viadana Volley**, Querzoli S.Volley Forlì 16; Sab Group Rubicone*, Moma Anderlini 15; Kerakoll Sassuolo* 10; Consar Ravenna 9; Niagara 4 Torri Ferrara 4; Modena Volley** 1.

*una gara in meno

**due gare in meno