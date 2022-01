Serie B, Wimore - Viadana si recupera il 9 marzo alle 20:30

La partita tra WiMORE Energy Parma e Viadana Volley, rinviata lo scorso 8 gennaio a causa di alcune positività emerse tra le fila dei mantovani e valevole per l’undicesima e ultima giornata d’andata del girone E di Serie B maschile, sarà recuperata mercoledì 9 marzo alle ore 20,30 al Palazzetto dello Sport “Bruno Raschi” di Parma. Intanto cambia la data del match casalingo con National Transport Villadoro che si giocherà domenica 3 aprile alle ore 17,30 al PalaRaschi e non più sabato 2 come inizialmente previsto dalla nuova calendarizzazione dei turni slittati in coda alla regular season in seguito alla sospensione del campionato disposta dalla Federvolley.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLA WiMORE ENERGY PARMA

Sedicesima Giornata (12 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Niagara 4 Torri Ferrara

Diciassettesima Giornata (19 febbraio 2022 ore 19): Modena Volley-WiMORE Energy Parma

Diciottesima Giornata (26 febbraio 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Ama San Martino

Diciannovesima Giornata (5 marzo 2022 ore 17,30): Sab Group Rubicone-WiMORE Energy Parma

*Undicesima Giornata (9 marzo 2022 ore 20,30): WiMORE Energy Parma-Viadana Volley

Ventesima Giornata (12 marzo 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Consar Ravenna

Ventunesima Giornata (19 marzo 2022 ore 18): WiMORE Energy Parma-Moma Anderlini Modena

Ventiduesima Giornata (26 marzo 2022 ore 18): Viadana Volley-WiMORE Energy Parma

Dodicesima Giornata (3 aprile 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-National Transport Villadoro

Tredicesima Giornata (9 aprile 2022 ore 18): Kerakoll Sassuolo-WiMORE Energy Parma

Quattordicesima Giornata (23 aprile 2022 ore 17,30): WiMORE Energy Parma-Querzoli S.Volley Forlì

Quindicesima Giornata (30 aprile 2022 ore 18): Volley Stadium Mirandola-WiMORE Energy Parma

*Recupero della partita rinviata lo scorso 8 gennaio