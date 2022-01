Wimore, parla Davide Zanichelli: "La ripresa sarà come un nuovo inizio"

La WiMORE Energy Parma continua a lavorare in palestra in vista del ritorno in campo nel campionato nazionale di Serie B maschile. Al momento la ripresa è fissata per sabato 12 febbraio quando al PalaRaschi sarà di scena il Niagara 4 Torri Ferrara, penultimo in classifica, nella prima tappa della seconda parte di regular season che si concluderà il prossimo 30 aprile. Due mesi e mezzo intensi che vedranno sulla panchina dei gialloblù il neo tecnico Davide Zanichelli, in sella da inizio gennaio e ancora in attesa del debutto ufficiale, rinviato a causa dell’emergenza sanitaria. “Siamo alle prese con un periodo difficile per via del Covid, questo però ci darà la possibilità, visto che c’è stato il cambio d’allenatore, di avere un po’ più respiro e poter gestire questa situazione con più calma”.

In che modo state vivendo la lunga attesa senza partite?

“E’ una cosa complessa, nel senso che non la stiamo vivendo né bene né male. Siamo stanchi di questi momenti complessi però ricordiamoci che noi giochiamo a pallavolo e siamo dei privilegiati, quindi stanchi sì ma sempre in una fase ben diversa rispetto ad altri”.

Su quali punti sta concentrando gli allenamenti?

“Dobbiamo dare un po’ di ritmo e di sistema muro-difesa che Alberto (Raho) aveva già impostato cercando una maggior continuità e vedere quello che potrebbe essere il cambio di gioco che imposteremo nelle prime partite”.

A che livello ha trovato la squadra?

“Il livello è molto buono, la squadra sta abbastanza bene fisicamente e quindi mi aspetto un buon campionato”. Crede che dal 12 febbraio possa iniziare un nuovo campionato? “Sarà come un inizio nuovo, alla ripresa avremo tutti una fase di rodaggio simile a quella che si affronta in avvio di stagione. Abbiamo proprio voglia di metterci lì e giocare partita su partita”.