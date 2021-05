Energy Parma, è il momento della verità: iniziano i play off con la Geetit Bologna

E’ il momento della verità per la WiMORE Energy Parma che martedì sera alle 21 al PalaRaschi ospiterà la Geetit Bologna nella partita d’andata del primo turno dei play-off promozione di Serie B maschile. Ritorno in programma sabato alle 20,30 a campi invertiti (in caso di parità di punti nei due confronti si effettuerà il golden set) in una doppia sfida senza appello, da dentro o fuori, in cui sarà vietato compiere passi falsi per non compromettere la corsa ai sei posti in palio nella prossima stagione in A3. Dopo tre settimane e mezzo di sedute in palestra e allenamenti congiunti, i gialloblù tornano a fare sul serio di fronte alla compagine di coach Andrea Asta, seconda classificata nel girone E2, che in regular season ha ottenuto otto vittorie e due sole sconfitte entrambe al cospetto della capolista Querzoli S.Volley Forlì.

Il buon mix tra elementi giovani e più esperti costituisce il segreto di una rosa attrezzata e competitiva, plasmata, tra gli altri, dal direttore tecnico Andrea Brogioni, ex palleggiatore della Maxicono e poi dell’Unimade, che rimetterà piede in uno dei templi della pallavolo italiana. Dove si sono svolti nei giorni scorsi gli ultimi test con Gabbiano Mantova e Valtrompia Volley, altre due formazioni impegnate ai play-off, che hanno mostrato un gruppo in continuo miglioramento sotto l’aspetto fisico e del gioco. Armi indispensabili per affrontare al meglio quello che si preannuncia un vero e proprio tour de force, nel quale si dovrà ricorrere all’ausilio di tutti. L’allenatore Lorenzo Cavallini, che ai primi di marzo aveva rimpiazzato il dimissionario Raho, inquadra lo stato di forma dei suoi.

“Le condizioni della squadra non sono ottime ma stanno migliorando, stanno rientrando tutti quei piccoli acciacchini che abbiamo avuto in queste settimane in cui si è cercato di far progredire il nostro gioco e recuperare qualche defezione che c’è stata”. Alla vigilia del primo appuntamento da non sbagliare. “Ci sarà bisogno di noi squadra, dovremo essere uniti e pronti a impattare contro squadre che non conosciamo e poi, come al solito, serve qualità nelle cose che facciamo. Bologna è una squadra molto viva, energica con due buoni centrali e buone bande, quello che mi ha colpito maggiormente è il gioco corale e la capacità di restare attaccati bene alla partita”. Poi per una piazza “storica” del volley giocarsi la promozione in Serie A avrà un significato speciale. “Parma ha una storia importante nella pallavolo italiana, questa società e questa squadra sono il prosieguo di quello che è stato il passato e quindi è un onore poter portare, assieme ai ragazzi, il nome di Parma ai play-off di questo campionato”.

La partita, che si giocherà a porte chiuse, sarà visibile in diretta streaming Full Hd sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.