Zagaritis: "Mi ispiro a Jordi Alba, mi piace Seedorf: Parma, ti stupirò"

Vasilios Zagaritis abbozza un saluto in italiano. "Sono molto felice di essere arrivato in un grande club", dice seduto al tavolo con Man e Zirkzee. Accanto c'è Marcello Carli, direttore sportivo che ha confezionato i colpi per rinforzare il Parma: "Conoscevo già il club e seguivo il calcio italiano prima di arrivarci. Da quando ero bambino - dice durante la presentazione - credo di avere tanto da dare a questo che è uno dei campionati più difficili al mondo. Voglio lasciare da parte le difficoltà, per dare il mio contributo e poter aiutare il Parma a salvarsi. I miei idoli sono due: Seedorf e Jordi Alba, che gioca nella mia stessa posizione. La mia caratteristica principale è la capacità di corsa, lungo tutta la fascia. Essendo un difensore, sicuramente ci metto il cuore in tutto quello che faccio”. Vasilios si propone anche in italiano: “Sono molto felice di essere arrivato in un grande club, posso migliorare in questa squadra, che ha tante qualità e può lottare per rimanere in Serie A. Quando una squadra come il Parma ti vuole non ci devi pensare un attimo. I tifosi poi sono come in Grecia, passionali. Ho ricevuto consigli e li ho ascoltati con grande attenzione da Alves e Gagliolo. Sono giovane ma non è un problema, il problema è capire esattamente dove sei e utilizzare una disciplina ferrea. I compagni mi aiuteranno e ascolterò i consigli con attenzione".