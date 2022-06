Zanimacchia sceglie la Cremonese: resta viva l'ipotesi Cambiaghi

La Cremonese sorpassa il Parma per Luca Zanimacchia. L'esterno di proprietà della Juventus ha scelto di giocare in Serie A, con la squadra con la quale è stato promosso. Sono risultati vani i tentativi del Parma, fiducioso fino a ieri di chiudere la trattativa a suo favore. I crociati erano arrivati a mettere sul piatto un'offerta allettante per il calciatore che alla fine ha scelto di ricominciare dalla Cremonese. Il club di Arvedi si assicura Zanimacchia a titolo definitivo.

Il Parma, che cercava un rinforzo sugli esterni, vira con convinzione su Nicolò Cambiaghi, nell'ultima stagione al Pordenone. Dialogo ancora in piedi tra l'Atalanta e il club di Krause, coinvolto in prima persona nella trattativa con l'Atalanta per l'attaccante.