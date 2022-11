Zebre: Leonardo Spadi è il nuovo responsabile marketing e relazioni esterne

Le Zebre proseguono e valorizzano la loro attività di radicamento nel territorio. La franchigia ducale è lieta ed orgogliosa di presentare un nuovo innesto nello staff manageriale; si tratta di Leonardo Spadi, consigliere comunale rieletto per il secondo mandato consecutivo alle ultime elezioni amministrative del giugno 2022.

Il 24enne parmigiano, da sempre grande amico, tifoso e sostenitore delle Zebre, ricoprirà l’incarico di responsabile marketing territoriale e relazione esterne del club, dando il suo contributo nel rinnovato progetto societario che vede il club sempre più protagonista nel territorio parmense con un numero crescente di iniziative di sinergia con la popolazione e l’amministrazione locale, le istituzioni, il tessuto imprenditoriale, il mondo delle scuole e del terzo settore.

Cresciuto nelle giovanili dell’U.S. Audace e della Rugby Parma, due società sportive partner delle Zebre, Leonardo ha una comprovata conoscenza ed esperienza del tessuto parmense.

Iscritto alla facoltà di Ingegneria Gestionale dell’Università di Parma, Leonardo ha ricoperto dal 2018 al 2022 il ruolo di Consigliere Delegato alla Partecipazione Giovanile, ai Rapporti con le rappresentanze Studentesche, alla Città Universitaria, alla Creatività Giovanile e Talenti Internazionale. E’ stato inoltre componente della commissione consiliare Cultura, Scuola, Politiche giovanili e Sport.

Le dichiarazioni del nuovo responsabile marketing territoriale e relazioni esterne delle Zebre Parma Leonardo Spadi: "Come ho sempre sostenuto, le Zebre rappresentano un importante opportunità per il territorio: portano in giro per il mondo il nome di Parma e, allo stesso tempo, attraggono molti tifosi e giocatori provenienti da diversi Paesi esteri con evidenti ricadute sulla città. L'incarico che mi è stato affidato dall'Amministratore Unico Michele Dalai è proprio quello di consolidare e rafforzare il legame tra la società e il tessuto socio-economico del territorio. Lavoreremo quindi a stretto contatto con tutti gli stakeholders locali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ci tengo infine a ringraziare Michele Dalai per la fiducia riposta nei miei confronti."

Le dichiarazioni dell’Amministratore Unico Michele Dalai: “Leonardo è una persona di talento, una dimostrazione molto chiara di come l’età sia un fattore ininfluente o quasi quando competenza ed entusiasmo sono strumenti di lavoro quotidiani. Siamo felici di averlo con noi, sono convinto che dalla sua grande rete relazionale nasceranno finalmente le opportunità adatte a rappresentare sul territorio le grandi, grandissime potenzialità che le Zebre hanno e avranno sempre più”