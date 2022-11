storie di dimore: 1 dicembre a parma si chiude il ciclo di eventi di adsi sul valore del bene culturale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Si chiude, giovedì 1 dicembre, a Palazzo Marchi, a Parma, il ciclo nazionale di incontri, organizzato dall'ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane, dedicato al Valore del Bene Culturale. Un' occasione unica per scoprire storie di dimore capolavori unici come l Castello di Rivalta, Villa Meli Lupi e la Reggia di Colorno detta la piccola Versailles. Ma non è tutto semplice: un edificio storico per riuscire a sopravvivere deve essere utilizzato. L’uso deve essere compatibile con le caratteristiche del bene culturale - palazzo o villa che sia, ma anche parco o giardino - ma "allo stesso tempo deve poter assolvere a delle funzioni che ne garantiscano la corretta fruizione" sottolinea Betrice Fontaine, Presidente Adsi Emilia Romagna. Ad aprire i lavori dell'evento: il vicesindaco di Parma, assessore alla Cultura Lorenzo Lavagnetto, l'assessore alla Cultura Regione Emilia Romagna Mauro Felicori; a seguire interviene Maria Luisa Laddago Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, il prof. Paolo Gasparoli, associato di Tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano. A raccontare alcune Storie di Dimore Orazio Zanardi Landi, proprietario, che illustrerà il caso del Castello di Rivalta; Andrea Ruffini Dottore Geologo, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma relazionerà sul caso della Reggia di Colorno; Margherita d’Ayala Valva Corniani, anch'essa proprietaria, parlerà di Villa Meli Lupi di Soragna di Tortiano; a chiudere i lavori il Presidente nazionale di Adsi, Giacomo di Thiene.