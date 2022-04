Successo per il primo incontro de “i mercoledì della salute” a sorbolo organizzati da avis e pacc

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Ieri mercoledi 20 aprile il primo incontro de “I Mercoledì della SALUTE” promosso da Avis Sorbolo in occasione del sessantesimo anniversario della sua fondazione, ha riscosso interesse presso il pubblico che ha potuto confrontarsi con il medico specialista del PACC, Poliambulatorio città di Collecchio, dott. Alberto Vincenzi, Biologo nutrizionista sul tema “La corretta alimentazione nel donatore di sangue” L’edizione 2022 de “I Mercoledì della SALUTE”, organizzati da Avis Provinciale Parma in collaborazione con il PACC, quest’anno avranno luogo a Sorbolo e prevede infatti un ciclo di 3 incontri gratuiti e aperti a tutti, dedicati ad alcuni importanti temi di salute con lo scopo di diffondere la cultura dello star bene tra le persone sul territorio e in particolare tra i donatori di sangue. L’iniziativa promossa da Avis Sorbolo, è patrocinata dal Comune di Sorbolo Mezzani e organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Culturale Autogestito di Sorbolo che ospita le serate. Ilaria Socini rappresentante di AVIS SORBOLO ha aperto la serata ringraziando gli intervenuti e i volontari che hanno reso possibile l’evento e il Pacc per la disponibilità e il contributo specialistico. – “Quest’anno celebriamo il 60° anniversario dell’associazione che apriamo le celebrazioni con questa iniziativa dedicata alla salute.” – L’Assessore del COMUNE DI SORBOLO MEZZANI, Sandra Boriani presente all’incontro ha sottolineato l’importanza del progetto - Credo che Avis insieme al centro sociale e al PACC abbia realizzato un progetto davvero importante, che fa cultura ed educazione su temi fondamentali, sanitari e socio sanitari. Grazie a tutti i volontari per aver fatto rete e reso possibile in questo modo gli appuntamenti del mercoledì.” – La Responsabile Marketing e Comunicazione del PACC, Barbara Bocci introducendo la serata sottolinea l’impegno e la passione che hanno dato origine al progetto I mercoledì della salute. – “Siamo lieti di confermare la bellissima partnership con Avis Provinciale Parma attiva dal 2018 che ci ha portato oggi qui e che ci vede uniti nella mission comune di mettere al centro la persona e la promozione della salute.” – Gli ultimi due anni hanno cambiato il volto della sanità, riportando di prepotenza in primo piano l’importanza della medicina del territorio come punto di svolta fondamentale per l’assistenza ai pazienti. Su questo si basa lo sforzo del PacC, eccellenza sanitaria al servizio dell’utenza ed in coordinamento con la rete sanitaria pubblica. Appuntamento con i prossimi incontri che si concentreranno il 4 maggio su la “Prevenzione cardiovascolare” a tu per tu con il cardiologo Prof. Claudio Reverberi e il 18 maggio con la “Prevenzione dermatologica” con focus sul melanoma a cura della dott.ssa Francesca Aimi e del dott. Emilio Sani. Le serate sono gratuite e a ingresso libero. Per info: 333.6505380 PROGRAMMA PROSSIMI APPUNTAMENTI: • 4 maggio “Ascoltiamo il cuore: a tu per tu con il cardiologo” con il Prof. Claudio Reverberi – Cardiologo del PacC • 18 maggio “Un’estate protetta: come prevenire il melanoma” con la Dott.ssa Francesca Aimi – Dermatologa e Medico Estetico e con il Dott. Emilio Sani – Dermatologo e Internista del PacC