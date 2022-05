Torna giocalpha: ecco tutte le attività del centro estivo di via cuneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Affinché il periodo trascorso al centro estivo non sia solo un passatempo, bensì diventi un momento formativo ed educativo, torna il centro estivo GIOCALPHA - accreditato dal Comune - negli ampi spazi verdi e nella palestra dell’Istituto Comprensivo Arturo Toscanini di Via Cuneo a Parma. Dal 6 giugno al 9 settembre 2022, dal lunedì al venerdì, bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno vivere giornate ricche di attività ludico-sportive, proposte da istruttori altamente qualificati con esperienza in ambito educativo. LE ATTIVITÀ Sport, laboratori creativi, supporto compiti, lezioni d’inglese e di ballo, saranno inframezzati da qualche sorpresa e gite extra. Per un giorno infrasettimanale i partecipanti si potranno infatti rinfrescare e divertire in piscina presso le strutture di Moletolo. Non mancheranno poi i fuori programma: potranno assistere ad esibizioni di hip-hop e breakdance, cuochi, professionisti in agility dog e atleti paralimpici con i quali condivideranno le loro emozioni. Il tutto per favorire la crescita psicofisica, la socializzazione e il rispetto di sé e degli altri, oltre che delle regole e della diversità, facendo comprendere l'importanza della condivisione e dell’appartenenza ad un gruppo. IL PROGRAMMA Ogni settimana sarà strutturata con attenzione rispettando le esigenze dei bambini e dei loro genitori a partire dal mattino: l'accoglienza avverrà dalle ore 7.45 alle 9.00 per poi partire con lo svolgimento dei vari giochi sportivi quali basket, tennis, calcio, pallavolo, adeguati ai gruppi suddivisi per età, così da rispettare le varie fasi di crescita. Le attività saranno adeguatamente distribuite nel tempo con pausa merenda a metà mattinata, pausa pranzo e spuntino a metà pomeriggio. Per chi sceglie il tempo pieno, la giornata a GIOCALPHA giungerà al termine alle 17.30. In alternativa è possibile uscire prima o dopo il pasto a seconda delle necessità. LE ISCRIZIONI È già possibile iscriversi ai turni di GIOCALPHA, che saranno attivati al raggiungimento dei 10 partecipanti. GIOCALPHA ringrazia per il sostegno gli sponsor: Pasticceria caffetteria Dolceamaro (via Savani 14 a/c), Conad via Venezia e Nord Fenster – Eko Serramenti dal Nord Europa (viale Piacenza 12b). Per info, costi e convenzioni: www.alphateamasd.com; Igor: 3491719892; Roby: 3394895399