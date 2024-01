Torneo della befana Adriasport e bassa parmense. ecco i nuovi campioni dell'edizione 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Con tanta passione e tanto spirito sportivo si è chiusa l'edizione 2024 del Torneo della Befana di Adriasport, un pilastro nel calendario del calcio giovanile che ha visto la città di Parma e i comuni della provincia trasformarsi nel cuore pulsante del gioco più amato al mondo. Tra il 4 e il 6 gennaio, 118 squadre hanno dato vita a un fantastico spettacolo sportivo che ha rappresentato un'ampia porzione del panorama calcistico italiano, con la partecipazione di ospite internazionale: la Romania. La presenza di illustri club professionisti, tra cui Juventus, Atalanta, Inter, Parma, Modena, Cremonese, Sassuolo e Reggiana, ha offerto un quadro competitivo di rilievo per tutti i giovani calciatori coinvolti. Con 286 partite disputate nell'arco di tre giorni, l'evento ha trasformato il territorio in una vera e propria festa del calcio, unendo atleti, famiglie e appassionati in una condivisione di valori, entusiasmo e pura passione per lo sport. “Adriasport tiene a esprimere la propria gratitudine a tutti i partecipanti, gli organizzatori locali, i volontari, la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e la Società Bassa Parmense che hanno collaborato per rendere questa edizione un successo memorabile - sottolinea il comunicato stampa della società organizzatrice - È il contributo di ciascuno che ha reso possibile non solo la realizzazione di un torneo, ma anche la promozione di valori come il fair play, la sostenibilità e l'integrazione sociale; valori che Adriasport incarna e sostiene con convinzione”. La riuscita di questo torneo ribadisce l'importanza dello sport come mezzo di formazione e crescita per le giovani generazioni, rafforzando il nostro impegno a supportare il calcio giovanile in ogni sua forma. Sul campo si sono giocate partite vere, di altissimo livello al termine delle quali sono stati decretati i campioni della 17^ edizione: Giovanissimi U15: Imolese; Giovanissimi U14: Star Pro Optimum; Esordienti U13: Juventus; Esordienti U12: Fair Play Messina; Pulcini U11: J.Cervia sq. Bianca e Peluso sq. Blu; Primi Calci U9: Bassa Parmense; Calcio Special DCPS: Parma Special. I prossimi appuntamenti di Adriasport, fuori dal territorio parmigiano, per le squadre che fossero interessate, saranno l’8° Torneo del mare Adriatico in programma il 29 marzo a Cervia e Cesenatico e la 16° Adriasport Easter Trophy del 29 marzo che si giocherà a Bibione e Lignano Sabbiadoro. Allo stadio Lanfranchi, al termine della kermesse erano presenti Tito Cofano, direttore sportivo e vice presidente della Bassa Parmense e Giorgia Mariotti, responsabile del torneo per Adriasport. “Siamo felici e orgogliosi, come Bassa Parmense, di aver contribuito a portare a Parma un torneo di queste dimensioni - spiega Cofano - Vorrei quindi ringraziare Adriasport per averci scelto come collaboratori e il Comune di Parma per averci messo a disposizione i campi dello Steward e della Cittadella dello Sport dove abbiamo fatto le finali, così come tutte le società che hanno fornito le loro strutture ospitando le 286 partite di questo torneo che si è giocato in tre giorni. La manifestazione, malgrado il tempo, è stata bellissima e ci auguriamo che Parma possa ospitare anche l’edizione 2025”. “Abbiamo appena concluso questo 17° Torneo della Befana, il primo a Parma, con 118 squadre per un totale di oltre 2000 atleti che sono stati impegnati su 19 campi degli 11 centri che hanno messo a disposizione le loro strutture. Siamo stati felicissimi di collaborare con la Bassa Parmense e con tutte le società del territorio, oltre che con l’Amministrazione comunale e il Crer, che ringraziamo di cuore. La gioia, i sorrisi e le emozioni vissute in questi tre giorni insieme a tantissime persone ci conferma l’ottima riuscita dell’evento che ci auguriamo di ripetere in territorio parmigiano anche l’anno prossimo”.