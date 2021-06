tutto quello che vorreste sapere sul fintech e che non avete mai osato chiedere

Al via un ciclo di incontri e webinar, gratuiti, sui temi della finanza digitale, firmati da Fintastico e CrowdCore. Dal WealthTech al BitCoin, si punta a far crescere la conoscenza delle soluzioni digitali a disposizione dei consumatori e delle imprese

L’incertezza economica e i lockdown dell’ultimo anno hanno accelerato dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori e imprese: si è sempre più attenti a controllare le proprie finanze personali e si ricercano soluzioni che permettano di risparmiare o di investire. A questo scopo Fintastico, uno dei principali portali web italiani per la ricerca di servizi finanziari innovativi e Crowdcore il prodotto As A Service dedicato al mondo del Crowdfunding, annunciano una partnership che punta a ridurre ulteriormente il gap di conoscenza, esistente oggi, sull'educazione finanziaria e la finanza digitale. Gli appuntamenti verranno moderati da Fabrizio Villani, cofounder e head of growth di fintastico.com: - Wealthtech: il futuro degli investimenti - 9 giugno dalle 17 alle 18 con Gimme5 e TXC Markets. Speaker: Iacopo Massei (Gimme5), Bruno Lorenzelli (TXC Markets); - Insurtech: dalla scatola nera alla polizza personalizzata e su misura - 15 giugno dalle 17 alle 18 con Axieme e Consulcon. Speaker: Edoardo Monaco (Cofounder Axieme), Marco Contini (Consulente esperto settore assicurativo); - Bitcoin: stato attuale e sviluppi futuri - 23 giugno dalle 17 alle 18 con Digital Gold Institute. Speaker: Ferdinando Maria Ametrano (CEO CheckSig e direttore scientifico del Crypto Asset Lab Unversità Milano Bicocca); - Ridurre l'impatto normativo con il regtech - 29 giugno dalle 17 alle 18 con Trakti CRCLEX Sweet Legal Tech. Speaker: Luigi Telesca (CEO di Trakti), Carlo Rossi Chauvenet (Managing partner CRCLEX e member di Sweet Legal Tech); - Il marketing finanziario davanti alla sfida cookieless - 7 luglio dalle 17 alle 18 con Friendz. Speaker: Cecilia Nostrano (Friendz); - Le soluzioni fintech a supporto di PMI, partite iva e liberi professionisti - 21 luglio dalle 17 alle 18 con Fiscozen e Ekuota. Speaker: Carolina Casolo (Consulente Fiscale Senior Fiscozen), Laura Oliva (CEO Ekuota). Tutti i webinar sono gratuiti e ospitati nella piattaforma di formazione online Attiviamo Energie Positive - realizzata da Produzioni dal Basso, in collaborazione con Banca Etica, Etica Sgr e Assimoco - all’internodel laboratorio SCENARI FINTECH: www.attiviamoenergiepositive.it