ultime settimane per iscriversi al torneo della befana, organizzato da adriasport in collaborazione con la bassa parmense

Adriasport ha scelto di collaborare con la Bassa Parmense per la 17ª edizione del Torneo della Befana. L'organizzazione principale del prestigioso torneo invernale europeo dedicato al calcio giovanile ha stretto una partnership con il gruppo sportivo guidato da Tito Cofano, il direttore sportivo. Questa decisione segna un importante spostamento geografico, poiché il torneo si trasferisce in territorio parmigiano dopo 16 anni in Toscana. Dal 4 al 6 gennaio, un totale di 108 squadre si sfideranno su diversi campi, inclusi il sintetico di Trecasali nella Bassa Parmense e una quindicina di campi in erba sintetica a Parma e nella provincia. Queste squadre provengono da varie regioni d'Italia e anche da paesi stranieri come Romania, Malta, Nigeria e Grecia. Complessivamente, il torneo vedrà in campo oltre 2500 atleti, dando vita a un flusso di circa 6000 persone che, in quei tre giorni, affolleranno gli alberghi e i ristoranti della città ducale, godendo delle bellezze della "Valle del Cibo" tra arte, storia e prelibatezze gastronomiche. Il torneo, riconosciuto ufficialmente da FIGC, LND e SGS, sarà arbitrato da ufficiali della Federazione e coinvolgerà tutte le categorie giovanili, dai Piccoli Amici Under 9 nati nel 2015, fino ai Giovanissimi Under 15 nati nel 2009. Attualmente, Adriasport sta valutando la possibilità di includere anche gli Allievi nati nel 2008 e nel 2007. La categoria Esordienti, molto seguita dagli osservatori, ha già registrato la partecipazione di squadre di Serie A come Juventus, Inter, Atalanta, Empoli e Fiorentina, oltre a squadre emiliane di Serie B come Modena, Reggiana e Parma, e la Cremonese, affiliata da tempo alla Bassa Parmense. Altre squadre professionistiche potrebbero unirsi entro l'ultimo mese disponibile per le iscrizioni. Le partite non si svolgeranno solamente sul campo sintetico di Tracasali, ma anche sui campi in erba sintetica del Juventus Club, Colorno, Langhiranese, Fraore Noceto, Sala Baganza, Sorbolo e sul campo Stuard di Parma, luogo di allenamento delle giovanili del Parma Calcio. Naturalmente, le società che mettono a disposizione le loro strutture faranno parte delle squadre partecipanti. Altre squadre del territorio parmigiano stanno ancora valutando la possibilità di iscriversi, e hanno tempo fino alla fine di novembre per farlo. L'unico elemento ancora mancante è un main sponsor per completare l'organizzazione dell'evento. Lo scorso anno, a Firenze, durante quei tre giorni, le 108 squadre iscritte hanno disputato ben 270 partite su 15 campi sintetici, con ciascun tempo di gioco della durata di 25 minuti. Grazie alla sinergia tra Adriasport e la Bassa Parmense, è molto probabile che questi impressionanti numeri si ripetano quest'anno nel territorio parmigiano. Tito Cofano, che ha portato il torneo nella regione, ha sottolineato: "Il Torneo della Befana è l'evento invernale di calcio giovanile più prestigioso d'Europa. Ringrazio il vice Sindaco Bosi del Comune di Parma, che patrocina l'iniziativa, senza il quale non avremmo potuto raggiungere l'obiettivo desiderato. Grazie a questa sponsorizzazione, avremo anche accesso ai campi sintetici della Cittadella del Rugby, che sarà il cuore dell'evento e un luogo dove le persone potranno fermarsi a mangiare, grazie alla collaborazione del Circolo Inzani. Attualmente, per completare l'organizzazione, ci manca solo un main sponsor, ma stiamo lavorando su questo fronte."