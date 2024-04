Nuovo teatro di Soragna: spettacolo “Zac, colpito al cuore!”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 29.04.2024 – “Sono Zac, scrivo storie d’avventura. Questo è tutto”. Si presenta così il protagonista di “Zac, colpito al cuore!”, l’ultimo spettacolo in programma nella rassegna per bambini e famiglie “DomenicAteatro”, a cura dall’associazione “Progetti&Teatro”, con il sostegno di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Soragna. Premio Eolo Awards 2016 come migliore novità di teatro di figura, lo spettacolo verrà presentato domenica 5 maggio, alle ore 16.30 al Nuovo Teatro di Soragna e vedrà i muppets, animati a vista dal bravissimo Marco Lucci, interagire sulla scena - in un dialogo divertente e piacevolissimo tra elementi reali e simbolici - insieme all’attore Enrico De Meo, per raccontare una storia semplice ed essenziale, capace di arrivare al cuore di tutti. Al centro del racconto c’è appunto Zac, uno scrittore un po’ cinico, orgoglioso, troppo sicuro di sé, abilissimo ad inventare imprese e peripezie di draghi e cavalieri coraggiosi, ma poco propenso a scrivere storie d’amore. Sembra davvero aver chiuso sotto chiave il proprio cuore finché un giorno, suo malgrado, verrà coinvolto in un’avventura incredibile, tra sogno e realtà, che vedrà protagonisti due conigli innamorati, in procinto di sposarsi, e una furba volpe affamata che si muove in silenzio, come l’ombra nera e violenta di Zac uscita dal suo specchio. Il tema della paura d’amare costruisce così il fulcro dello spettacolo e il pubblico, soprattutto quello più giovane, verrà chiamato a riflettere, proprio come Zac, sull’importanza del sentimento autentico, sulla forza che l’amore sincero sa infondere nell’aiutare ad affrontare la vita e a superare le situazioni più difficili. Amare non significa abbandonarsi ad inutili smancerie ma imparare a mettersi in gioco, diventando veramente coraggiosi e maturi. (spettacolo a partire dai 6 anni/ per tutti) Per info sui costi del biglietto e prenotazioni: tel. 3274089399 / info.progettieteatro@gmail.com