un natale di solidarietà a favore della lega italiana fibrosi cistica emilia.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday E’ possibile prenotare il Panettone Artigianale per un Dolce Sostegno, «Ognuno - spiega Mariagrazia Soncini Presidente di Athletichef - può fare qualcosa per sostenere la lotta contro questa malattia che colpisce i bambini». Il contributo è di 30,00 €, per informazioni Mariagrazia 3486044046, Marzia 3391448283 info@athletichef.it , Claudio Leporati 335369434 claudio.leporati@prosciuttodiparma.com, Irene 3926704837 segreteria@fibrosicisticaemilia.it Mariagrazia Soncini spiega com’è nata questa iniziativa. «Siamo molto contenti di poter ripetere l’evento del Panettone Solidale anche per questo Natale e ringrazio find’ora tutti i nostri Pasticceri che hanno accolto nuovamente con grande cuore l’iniziativa donando il loro Panettone Artigianale, simbolo indiscusso del Natale». L’Associazione Athletichef raccoglie fondi attraverso partite di calcio benefiche, proprio a Parma avrebbero dovuto “sfidare” il Consorzio del Prosciutto di Parma ma a causa della pandemia non hanno potuto disputare l’incontro. Il Covid non ha però fermato la loro volontà di raggiungere obiettivi solidali che li ha spinti a trasformare le difficoltà in opportunità. «La scelta della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia quale beneficiaria della raccolta fondi – continua Mariagrazia -nasce al nostro interno grazie alla segnalazione di Sergio Balia -dirigente accompagnatore di Athletichef - che ringrazio con tanto affetto. E l’incontro con Antonella Tegoni, vice Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia, ha dato subito inizio, con grande gioia, alla macchina organizzativa. Sono tanti i bambini affetti da questa malattia e poter dare il nostro piccolo contributo ci riempie di orgoglio». Mariagrazia rivolge il suo personale ringraziamento a quanti hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa: «Un sentito ringraziamento a tutti i pasticceri di Athletichef e dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre, al Consorzio del Prosciutto di Parma e ai miei collaboratori per lo slancio e il cuore messi “in campo”. Infine, il più sentito grazie a tutti coloro, speriamo tanti come lo scorso anno, che acquisteranno il Panettone Solidale per un “Dolce Sostegno”». «E' un pensiero di speranza quello che accompagna il nostro 35° Natale. Iniziative come questa ci danno forza per credere in un futuro migliore e più dolce» spiega Antonella Tegoni, Vice Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia». L'Associazione Emiliana per la lotta alla Fibrosi Cistica, una malattia genetica, cronica e multiorgano, molto impegnativa, che progressivamente toglie il respiro a chi ne è affetto, è stata fondata per assistere i malati e le proprie famiglie nel diritto alla vita e nel diritto alle cure. L’Associazione raccoglie fondi a favore della qualità di vita dei malati e della ricerca, unica e vera opportunità per trovare finalmente una cura. «Ringrazio personalmente e a nome di Lifc-Emilia, - continua Antonella - tutti coloro che sono impegnati in questo bellissimo progetto di solidarietà». #inisiemesipuò #solounemizionemilasceràsenzafiato #letitbreathe L’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano collabora con entusiasmo a questa nuova iniziativa di solidarietà. «I Maestri del Lievito Madre - spiega Claudio Gatti Presidente dell’Accademia – contribuiscono ad appoggiare questo progetto, nella maniera più naturale e spontanea: attraverso il nostro lavoro, il nostro saper fare e il nostro impegno nella preparazione dei panettoni in vista delle festività natalizie. Siamo felici se le vendite dei panettoni contribuiranno a sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia. Noi accademici dobbiamo molto alla città di Parma, che ci ha ospitato, ci ha accolti e da sempre ospita la Notte dei Maestri del Lievito Madre. È il nostro modo di dire “grazie” a chi ci ha dato e continua a darci tanto». «Terminiamo questo 2021 con dolcezza e qualità – è l’augurio di Gino Fabbri, allenatore onorario di Athletichef - Ne abbiamo davvero bisogno! Un grazie a tutto il gruppo Athletichef. Il mio personale invito è di partecipare tutti assieme a questa importante iniziativa: noi nel donare e il pubblico nell’acquistare i prodotti. Il ricavato è destinato ad un obiettivo nobilissimo: aiutare a guarire i tanti bambini che soffrono di fibrosi cistica e sostenere le loro famiglie. La nostra squadra quest’anno non ha disputato la solita gara ma ora ne abbiamo una alla quale non possiamo sottrarci: vincere con la generosità e l’altruismo. Un buon Natale a tutti!» «Siamo fieri di contribuire, anche quest’anno - spiega Claudio Leporati, direttore marketing Consorzio del Prosciutto di Parma - a questo evento del Panettone Solidale rivolto all’associazione Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia - che ha sede nella città di Parma».

