una misteriosa casa sul fiume enza al centro del nuovo romanzo di arrighi

Gianluca Arrighi ha scelto di ambientare tra Parma, Brescello e Reggio Emilia "La casa sul fiume", il nuovo e attesissimo romanzo che uscirà il prossimo 17 giugno. Il noto scrittore romano, considerato tra i più grandi autori del giallo contemporaneo, ha scelto come location l'Emilia Romagna per questo avvincente thriller caratterizzato, oltre che dall'intreccio della trama, anche da una decadente e misteriosa casa sul fiume Enza. I protagonisti del romanzo sono una donna e un uomo che, nonostante non si siano mai incontrati, vedranno i loro destini intrecciarsi in modo inesorabile. Arrighi, anche stavolta, ha scritto una storia appassionante e carica di tensione, regalando ai lettori momenti di grande suspense in un giallo dalla narrazione coinvolgente. I diritti cinematografici de "La casa sul fiume" sono già stati acquistati dalla Vargo e dal romanzo verrà tratto un film internazionale.