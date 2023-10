Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Quando: 28 e 29 ottobre 2023; Dove: Ex Convento dei Cappuccini - Fontevivo (Parma) Orari: Sabato 28, dalle 10 alle 19 – Domenica 29 dalle 9 alle 19. Ingresso a offerta libera, sarà omaggiato ai presenti un libretto promozionale dal titolo “Fontevivo: Fonte di tradizioni, Viva di Bellezza” (fino a esaurimento scorte). E’ prevista un’area ristorazione esterna che dispone di cucina e spazio tavoli al coperto. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo cause di forza maggiore. Nelle giornate del 28 e 29 ottobre, il Comune di Fontevivo organizza, in collaborazione con Ortocolto APS. Ufficio Turistico di Fontevivo e Pro Loco di Fontevivo, presso l’Ex Convento dei Cappuccini, Urbi et Horti due giornate dedicate all’artigianato di pregio e ad altri prodotti d’eccellenza. Una manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale e da Ortocolto per far conoscere un contesto architettonico e storico ricco di bellezza e di segreti, un complesso restaurato di recente e portato a nuova vita. Negli spazi della Ex Chiesa dei Cappuccini e del giardino dell’Ex Convento, sarà possibile incontrare una élite di artigiani con i loro prodotti di grande valore artistico, rigorosamente fatti a mano: lampade e oggetti particolari per la casa, lavorazioni in ferro, restauro, shabby e complementi di arredo, borse, cappelli e atelier per giovani e sportivi. Una piacevole cornice di fiori e piante renderà la visita rilassante e colorata grazie alle proposte dei vivai presenti, con piante insolite, fioriture autunnali, bulbi, alberi da frutto, cespugli con le bacche, oltre a diverse colorazioni di crisantemi. In rappresentanza di un territorio a grande vocazione culinaria, si potranno trovare le eccellenze dei prodotti di questa terra, dal riso alla canapa ai salumi, ai formaggi, mentre la Pro Loco di Fontevivo proporrà a visitatori e visitatrici caldarroste e piatti tipici nella nuova area cucina con servizi e tavoli al coperto. Altri spunti di interesse verranno dall’ambientazione scenica dell’ingresso e dai manichini in costume collocati in punti diversi del giardino. Per maggiori dettagli: sito: “Ortocolto“ Fb: “Ortocolto“ - IG: “Ortocolto“ mail: info@ortocolto.it 347 0732 754 Ufficio turistico di Fontevivo mail: ufficioturistico@comune.fontevivo.pr.it

