Abodi a Sport Civiltà: "Lo Stadio? Soddisfatto, dalle parole si sta passando ai fatti"

Intanto il Parma continua la ricerca della sede alternativa al Tardini: Fidenza resta in pole, ma i tecnici del Club hanno visitato anche le sedi di Montechiarugolo e Monticelli. per ora non ci sono le condizioni

"Parma è una città operosa, che lascia poco spazio alle parole e ne dà molto ai fatti". Lo ha detto il Ministro allo Sport, Andrea Abodi, ospite del Premio Sport Civiltà. La cerimonia si è tenuta al Teatro Regio dove, oltre alla parata di stelle (da Belinelli a Michieletto, fino alla Kostner) è arrivato anche il Ministro allo Sport. A ridosso del Palco lo aspettavano il sindaco di Parma, Michele Guerra e il Managing Director Corporate del Parma, Luca Martines. Al centro della discussione lo Stadio. Il Parma aspetta una risposta dalla Conferenza dei Servizi: si attende per il 20 novembre il parere (probrabilmente) positivo. Intanto il dialogo tra le istituzioni va avanti, come spiega Andrea Abodi: "Ne abbiamo parlato, certo. Ma prima preferisco parlare con il sindaco. Posso dire che c'è un rapporto che si sta sviluppando e posso dire con soddisfazione che si sta andando dalle parole ai fatti. Il sindaco e la società possono spiegare meglio di me a che punto siamo, io assisto con piacere allo sviluppo del progetto. C'è una disponibilità reciproca, sia dal Comune che dal Club, di migliorare un'infrastruttura già esistente e renderla fruibile per l'intera comunità".

Copyright 2023 Citynews