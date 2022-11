L'assessore Borghi: "Illuminazione pubblica: posticipiamo di 15 minuti l'accensione e anticipiamo di 10 minuti lo spegnimento"

L'assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma Gianluca Borghi commenta il piano di razionalizzazione. "Andremo a circoscrivere gli orari del riscaldamento, posticipiamo al tramonto di 15 minuti l'accensione dell'illuminazione pubblica e anticipare lo spegnimento di 10 minuti all'alba, per le sale civiche chiederemo una razionalizzazione per consentirci di non scaldare inutilmente, come spesso accade"

Bollette: il piano del Comune di Parma per risparmiare 500 mila euro

