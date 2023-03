Chiedilo a Parmatoday: "Auto ad altissima velocità in via Baganza e via Farnese"

E' nata da poco una nuova rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.

LA LETTERA DEI RESIDENTI DEL MOLINETTO - "Noi residenti del quartiere Molinetto vogliamo denunciare la situazione che si viene a creare in strada Baganza e in strada Farnese. Le auto sfrecciano ad altissima velocità. Abbiamo chiesto più volte un controllo da parte della polizia locale ma non è mai avvenuto. Ricordiamo che alcuni anni fa è morto un giovane ragazzo (Nicolò Ferrilli), investito mentre era in bicicletta vicino al marciapiede. Perchè quando un cittadino chiede almeno un controllo da parte delle forze dell'ordine, questo non avviene? Nel video si vede la velocità a cui vanno auto e autobus. Ci sono le strisce pedonali, ma è difficile attraversare con un minimo di tranquillità"

