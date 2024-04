La montagna si sbriciola

Si è sbriciolata la montagna a Casello di Compiano sulla Sp3 che collega Bertorella a Bedonia. Detriti, terra e grossi alberi sulla carreggiata.

I carabinieri di Bedonia hanno chiuso la provinciale 3; sul posto anche i vigili del fuoco di Borgotaro, i tecnici della Provincia e della Protezione civile di Bedonia per mettere in sicurezza l'area. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia. Per transitare tra Bedonia a Borgotaro è necessario percorrere la strada secondaria passando da Pieve di Campi.