Calano i pazienti Covid ricoverati al Maggiore, Meschi: "Situazione in miglioramento"

Sono 216 i pazienti ricoverati oggi al Covid Hospital provinciale del Padiglione Barbieri di cui 176 positivi e 40 negativi ma ancora bisognosi di cure mediche. Rispetto allo scorso lunedì, il numero delle persone ricoverate è in calo e parla di cautissimo ottimismo Tiziana Meschi, responsabile del Covid hospital Barbieri. “Siamo in miglioramento. Lunedì scorso avevamo circa 270 pazienti ora ne abbiamo poco meno di 220. Ma non siamo soliti a facili entusiasmi e solo rispettando le misure di prevenzione, quindi il distanziamento, l’uso della mascherina, lavarsi di frequente le mani, rimanere all’aperto e areare i locali, insieme al progredire della campagna vaccinale possiamo pensare di uscire da questo periodo".

