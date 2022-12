VIDEO | La nuova comandante dei vigili del fuoco: "Puntiamo su prevenzione e formazione"

Annalisa Vitullo: "Avere comportamenti sicuri vuol dire far lavorare meno i vigili del fuoco e avere meno incidenti"

Annalisa Vitullo è la nuova Comandante dei vigili del fuoco di Parma. "La prima riunione è andata molto bene: conosco già diverse persone che lavorano qui. Mi aspetto un 2023 sicuro per tutti. La prevenzione e la formazione sono degli aspetti fondamentali per la nostra società. Avere comportamenti sicuri vuol dire far lavorare meno i vigili del fuoco e avere meno incidenti"

