Cresce la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore: «Risorsa essenziale per cittadini e Amministrazione»

Festa per l'associazione di volontariato che conta oltre 200 volontari: il sindaco Fritelli grato dell'operato. Il bilancio dell'attività con il presidente Gianluca Cantarelli

Squillano i telefoni nella sala operativa di parco Mazzini 11 e da qua partono le ambulanze e i mezzi che ogni giorno rispondono alle richieste di emergenza e alle esigenze dei cittadini.

Cresce la Pubblica Assistenza di Salsomaggiore. Con i suoi oltre duecento volontari, ha recentemente inaugurato un nuovo mezzo e acquisito nuovi spazi nelle ex serre comunali.

In occasione di una festa, nei giorni scorsi l’associazione ha aperto le porte alla cittadinanza per dire “noi ci siamo, non ci fermiamo”. Qui nessuno si è fermato nemmeno negli ultimi due anni segnati dalla pandemia.

Le squadre di volontari della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore sono attive 24 ore su 24 per rispondere alle chiamate di soccorso della centrale operativa del 118 di Parma. Dal lunedì al venerdì c’è anche un infermiere che sale sulle ambulanze che coprono un vasto territorio.

A questi servizi si affiancano i trasporti ordinari come l’accompagnamento alle visite mediche o i trasferimenti da ospedale a ospedale. Non mancano l’assistenza alle manifestazioni sportive e a quelle comunali, oltre a eventi di sensibilizzazione con scuole e cittadini.

La Pubblica Assistenza di Salsomaggiore non ha dipendenti: tutte attività sono svolte da volontari e si cercano sempre nuove leve.