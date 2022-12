VIDEO - Emergenza abitativa, l'assessore Brianti: "Deliberati i lavori di riqualificazione dei primi 44 alloggi comunali"

Sono stati deliberati, nella mattinata del 9 dicembre, i lavori per la riqualificazione dei primi 44 alloggi comunali, ora vuoti e gestiti da Acer, dei 250 totali che il Comune di Parma intende recuperare per mettergli poi a disposizione per l'emergenza abitativa. E' lo stesso Assessore al Welfare del Comune di Parma Ettore Brianti a renderlo noto: "Parma sta soffrendo molto per quanto riguarda la domanda e l'offerta di abitazioni, che non è adeguata. Riqualificheremo una parte degli alloggi Erp e lo sviluppo di nuovi alloggi di edilizia convenzionale. Stamattina la giunta ha deliberato i lavori per la riqualificazione dei primi 44 alloggi sui 250 alloggi del patrimonio comunali che sistemeremo, gestiti da Acer e ora chiusi. Le famiglie in attesa nelle graduatorie per l'edilizia residenziale Erp sono circa 1.300".

