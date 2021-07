Falco cuculo: ecco l'inanellamento dei giovani nati da parte del GLC Lipu Parma

Il Falco Cuculo ( falco vespertinus) nidifica in Italia dal 1995 la maggiore concentrazione di questa specie è situata nell’est Europa (Russia Ungheria Romania Ucraina) e nel parmense nidifica la popolazione più grande d’Italia, grazie alla presenza dei prati e dell’erba medica per la produzione di Parmigiano Reggiano. Il GLC (gruppo locale di conservazione) Lipu Parma da più di 10 anni si occupa dell’installazione e la manutenzione di queste cassette nido che hanno reso possibile il successo riproduttivo altissimo di questa specie. È da 11 anni svolge una campagna di studio e inanellamento dei giovani nati. Il Falco cuculo resta nella nostra provincia fino ai primi di ottobre e poi migra in nel sud del continente africano, per poi fare ritorno l’anno successivo verso aprile. Si ciba di insetti e micromammiferi che appunto rinviene nei prati di erba adatta per l’alimentazione delle mucche da parmigiano.

